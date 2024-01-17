Свердловский минздрав изменит условия труда протестующим врачам из Кушвы

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
После жалоб и недовольств врачей, министр здравоохранения региона Андрей Карлов приехал в Кушву, где встретился с медиками.
Как сообщает Telegram-канал «Не для протокола», врачам поступило предложение о заключении коллективного договора. Также медикам предоставят стимулирующие выплаты. Кроме того, для работников скорой помощи закупят костюмы и передадут новые машины.
Также глава ведомства пообещал заняться вопросом о 12-часовых сменах сотрудников скорой помощи.
Ранее в Нижнем Тагиле придумали способ решения проблем с нехваткой врачей.