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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Врачам скорой помощи Кушвы предложили заключить коллективный договор

Свердловский минздрав изменит условия труда протестующим врачам из Кушвы

17 января 2024, 15:41
Фото: Midjourney

Врачам скорой помощи Кушвы предложили заключить коллективный договор

Медики скорой помощи Кушвы, высказавшие недовольство низкими зарплатами, получили предложение о коллективном договоре.

После жалоб и недовольств врачей, министр здравоохранения региона Андрей Карлов приехал в Кушву, где встретился с медиками.

Как сообщает Telegram-канал «Не для протокола», врачам поступило предложение о заключении коллективного договора. Также медикам предоставят стимулирующие выплаты. Кроме того, для работников скорой помощи закупят костюмы и передадут новые машины.

Также глава ведомства пообещал заняться вопросом о 12-часовых сменах сотрудников скорой помощи.

Ранее в Нижнем Тагиле придумали способ решения проблем с нехваткой врачей.

#Зарплата#Скорая помощь#Врачи#Минздрав#Медики#Средняя зарплата#Повышение зарплат#Камилла Булгакова
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