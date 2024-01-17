В Свердловской области массово отменяют крещенские купания из-за тонкого льда

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Так, запрещено купаться в крещение в Ревде, селах Мариинск и Кунгурка, а также в Ирбите и Богдановиче. Об этом рассказал начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков.
По его словам, лед недостаточно прочный. У него нет однородности и он двухслойный. На первом слое толщина всего 20 см. Поэтому мероприятия решено отменить, потому что лед небезопасен, заявил Кабаков на пресс-конференции «Интерфакс».
Напомним, ранее бывалый морж рассказал жителям Свердловской области как правильно купаться в крещение.