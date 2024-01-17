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Крещенские купания отменили в пяти населенных пунктах Свердловской области

В Свердловской области массово отменяют крещенские купания из-за тонкого льда

17 января 2024, 08:25
Фото: 1MI

Крещенские купания отменили в пяти населенных пунктах Свердловской области

Крещенские купания не состоятся в пяти населенных пунктах Свердловской области. Причиной стал тонкий лед.

Так, запрещено купаться в крещение в Ревде, селах Мариинск и Кунгурка, а также в Ирбите и Богдановиче. Об этом рассказал начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков.

По его словам, лед недостаточно прочный. У него нет однородности и он двухслойный. На первом слое толщина всего 20 см. Поэтому мероприятия решено отменить, потому что лед небезопасен, заявил Кабаков на пресс-конференции «Интерфакс».

Напомним, ранее бывалый морж рассказал жителям Свердловской области как правильно купаться в крещение.

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#Общество#Свердловская область#Лед#Купание#Крещение#Прорубь#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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