В Свердловской области массово отменяют крещенские купания из-за тонкого льда

Так, запрещено купаться в крещение в Ревде, селах Мариинск и Кунгурка, а также в Ирбите и Богдановиче. Об этом рассказал начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков.