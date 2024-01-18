Суд поставил точку в споре КРСУ с госпиталем Тетюхина в Нижнем Тагиле

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Судебный процесс, связанный с разделом акций медицинского центра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, между КРСУ и ГВИТ завершился.
Руководитель КРСУ в ходе пресс-конференции рассказал, что примерно 30% акций становятся собственностью КРСУ. Кроме того, в связи с этим в будущем планируется увеличить перечень медуслуг центра.
Также будет налажена связь с научными предприятиями, в частности, медуниверситетом, фармацевтическими партнерами и предприятиями по протезам.
Ранее сообщалось, что более 25% акций госпиталя Владислава Тетюхина будут принадлежать свердловским властям.