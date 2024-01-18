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Часть госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле перейдет КРСУ

Суд поставил точку в споре КРСУ с госпиталем Тетюхина в Нижнем Тагиле

18 января 2024, 10:00
Фото: 1MI

Часть госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле перейдет КРСУ

Около 30% акций госпиталя имени Тетюхина в Нижнем Тагиле перейдут КРСУ. Такое решение вынес суд по итогам длительных споров.

Судебный процесс, связанный с разделом акций медицинского центра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, между КРСУ и ГВИТ завершился.

Руководитель КРСУ в ходе пресс-конференции рассказал, что примерно 30% акций становятся собственностью КРСУ. Кроме того, в связи с этим в будущем планируется увеличить перечень медуслуг центра.

Также будет налажена связь с научными предприятиями, в частности, медуниверситетом, фармацевтическими партнерами и предприятиями по протезам.

Ранее сообщалось, что более 25% акций госпиталя Владислава Тетюхина будут принадлежать свердловским властям.

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#Нижний Тагил#Больница#Свердловская область#Суд#Госпиталь#Собственность#Судебный процесс#Екатеринбург#Госпиталь им. Тетюхина#Камилла Булгакова
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