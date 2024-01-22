Мать задохнувшейся девочки из Первоуральска заметила ее труп через 10 часов

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Полицейские узнали о гибели ребенка 21 января в 9 часов вечера, рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Девочке было пять месяцев.
Следователи поехали на место ЧП. Труп девочки лежал в детской кроватке. В последние минуты жизни она лежала на животе. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Установлено, что девочка задохнулась еще 5-10 часов назад.
Мамой девочки является 26-летняя женщина, она продавец. Отец малышки — 36-летний мужчина. Он работал разнорабочим.
Ранее соседи семьи многократно жаловались в опеку на них. В ПДН опровергают это. Проводится проверка. Всех членов семьи уже опросили. По результатам проверки следователи примут решение.
Напомним, что кроватка была завалена вещами. По некоторым данным, отец ребенка любит выпить.