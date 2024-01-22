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Мать грудничка из Первоуральска 10 часов не замечала его гибель

Мать задохнувшейся девочки из Первоуральска заметила ее труп через 10 часов

22 января 2024, 08:01
Фото: 1MI

Мать грудничка из Первоуральска 10 часов не замечала его гибель

В Первоуральске маленькая девочка задохнулась под одеялом. Ее мама заметила это через 5-10 часов.

Полицейские узнали о гибели ребенка 21 января в 9 часов вечера, рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Девочке было пять месяцев.

Следователи поехали на место ЧП. Труп девочки лежал в детской кроватке. В последние минуты жизни она лежала на животе. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Установлено, что девочка задохнулась еще 5-10 часов назад.

Мамой девочки является 26-летняя женщина, она продавец. Отец малышки — 36-летний мужчина. Он работал разнорабочим.

Ранее соседи семьи многократно жаловались в опеку на них. В ПДН опровергают это. Проводится проверка. Всех членов семьи уже опросили. По результатам проверки следователи примут решение.

Напомним, что кроватка была завалена вещами. По некоторым данным, отец ребенка любит выпить.

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