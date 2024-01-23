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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Верховный суд России требует «Ёбидоёби» изменить название

Компанию «Ебидоеби» требуют переименоваться

23 января 2024, 11:52
Фото: 1MI

Верховный суд России требует «Ёбидоёби» изменить название

Верховный суд РФ потребовал от сети общепита «Ёбидоёби» переименоваться. Разборки по этому поводу длились три года.

Создатели сети настаивали, что название не несет в себе никакого негатива, так как «ёби» — это «день недели», а «доёби» — это «суббота». Тем не менее, такие доводы не устроили судью.

Название официально признали «противоречащим общественным интересам и принципам гуманности». Теперь креативным работникам общепита нужно будет придумать новое название.

Напомним, что в июне 2023 года деятельность «Ебидоеби» в Екатеринбурге приостановили на 90 суток. Причина — отравление 22 человек. Тогда проверка нашла в пробах продуктов возбудитель кишечной инфекции сальмонелла.

В «Ебидоеби» объяснили причину отравления роллами 22 человек в Екатеринбурге
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#Общество#Название#Общепит#Верховный суд#Сеть#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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