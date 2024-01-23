Компанию «Ебидоеби» требуют переименоваться

Создатели сети настаивали, что название не несет в себе никакого негатива, так как «ёби» — это «день недели», а «доёби» — это «суббота». Тем не менее, такие доводы не устроили судью.



Название официально признали «противоречащим общественным интересам и принципам гуманности». Теперь креативным работникам общепита нужно будет придумать новое название.