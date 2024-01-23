Компанию «Ебидоеби» требуют переименоваться

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Создатели сети настаивали, что название не несет в себе никакого негатива, так как «ёби» — это «день недели», а «доёби» — это «суббота». Тем не менее, такие доводы не устроили судью.
Название официально признали «противоречащим общественным интересам и принципам гуманности». Теперь креативным работникам общепита нужно будет придумать новое название.
Напомним, что в июне 2023 года деятельность «Ебидоеби» в Екатеринбурге приостановили на 90 суток. Причина — отравление 22 человек. Тогда проверка нашла в пробах продуктов возбудитель кишечной инфекции сальмонелла.