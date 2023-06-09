После отравления 22 человек доставку «Ебидоеби» в Екатеринбурге закрыл суд

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В ходе проверки Роспотребнадзора было обнаружено множество различных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, рассказали в пресс-службе ведомства.
Возбудитель кишечной инфекции сальмонелла был выявлен в пробах продуктов во время анализа.
Владелице доставки японской кухни было запрещено вести деятельность в течение трех месяцев до решения суда.
Напомним, недавно 22 человека были доставлены в больницу с отравлением после употребления роллов, заказанных в «Ебидоеби». В Роспотребнадзоре, а также в Следственном комитете организовали проверку по факту случившегося.