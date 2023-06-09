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После отравления 22 человек доставку «Ебидоеби» в Екатеринбурге закрыл суд

9 июня 2023, 14:37
Фото: 1MI
Деятельность сервиса доставки «Ебидоеби» в Екатеринбурге приостановлена на 90 суток по решению Роспотребнадзора.

В ходе проверки Роспотребнадзора было обнаружено множество различных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбудитель кишечной инфекции сальмонелла был выявлен в пробах продуктов во время анализа.

Владелице доставки японской кухни было запрещено вести деятельность в течение трех месяцев до решения суда.

Напомним, недавно 22 человека были доставлены в больницу с отравлением после употребления роллов, заказанных в «Ебидоеби». В Роспотребнадзоре, а также в Следственном комитете организовали проверку по факту случившегося.

В «Ебидоеби» объяснили причину отравления роллами 22 человек в Екатеринбурге
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