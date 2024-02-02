Как распознать первые симптомы онкологии у ребенка. Советы специалистов

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По итогам 2023 года в Нижнем Тагиле специалисты зарегистрировали 61 случай наличия злокачественных новообразований у детей. Чаще всего встречаются поражения кроветворной, лимфоидной и родственных им тканей, опухоли головного мозга и других отделов центральной нервной системы. Выявляются также злокачественные новообразования мягких тканей, костей и суставных хрящей, новообразования щитовидной железы и других эндокринных желез, половых органов. Реже всего встречаются злокачественные новообразования органов пищеварения.
Детская онкология встречается редко, но дети с онкологическими диагнозами есть и в нашем городе. Заподозрить опасное заболевание у ребенка врачи могут даже в рамках прохождения профилактических осмотров по возрасту. В медицинском учреждении были такие случаи. Пациенты со злокачественными новообразованиями наблюдаются на базе Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы города Екатеринбурга, — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе ДГБ Нижнего Тагила Ольга Булдакова.
Если у взрослого человека к раку может привести образ жизни, вредные привычки, специфика работы, например, ожирение, неправильное питание, курение, алкоголь, то у детей причины несколько иные. Специалисты считают, что развитие онкологии у ребенка в большей мере зависит от врожденных генетических дефектов, поэтому профилактика таких заболеваний должна начинаться еще с момента планирования беременности. Необходимо понимать, что на 100% защитить своего малыша невозможно, но родители в силах снизить негативное воздействие на его организм. Давайте разберем ряд полезных советов от практикующих врачей онкологов.
Не надо школьника, особенно в подростковом возрасте, записывать сразу в множество секций. Это очень большая нагрузка. Представьте, что вы после работы должны посещать еще несколько кружков. Вы бы смогли выдержать такую нагрузку, — отметил детский хирург-онколог Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы Сергей Тупоногов.
Ребенок, особенно до трех лет, как правило, не может сказать, где у него болит, что беспокоит, поэтому очень важно быть внимательным к своим детям и замечать любые изменения. Например, раньше малыш был веселый, а стал грустный или вялый. Специалисты называют тревожным симптомом — «взгляд в одну точку», когда ребенок может долго смотреть куда-то, не отрываясь. Стоит обращать внимание и на перемену аппетита, появление отвращения к некогда любимым видам продукта, особенно мясу.
Внешний вид, а именно бледность кожных покровов, одутловатость, синева или круги под глазами, сыпь, новообразования или «шишки» говорят о том, что нужно срочно обратиться к доктору. Существует и симптом «указующего перста» — это когда ребенок падает и у него начинает болеть нога или рука.
Вроде бы не сильно ушибся, а боль долго не проходит. Как будто бы кто-то указывает: «Обратите внимание!». При этом не стоит паниковать: онкология у детей — это достаточно редкий диагноз, но очень важно быть внимательным к состоянию своего ребенка, — пояснил Сергей Тупоногов.
Онкологический диагноз у детей не является приговором. На сегодняшний день специалисты смогли добиться высоких результатов в лечении. По данным ВОЗ, от онкологии вылечиваются более 70% заболевших детей. Выздоровление во многом зависит от вида опухоли и от поведения родителей. Например, при опухоли почки 1 и 2 стадии выживаемость — 98%, при 3 и 4 стадии — 70–80%, при 5 стадии — 50%.
Напомним, в конце января в Городской больнице №1 Нижнего Тагила рассказали, что после волны коронавируса в городе стали выявлять больше случаев онкологических заболеваний, чем до пандемии.