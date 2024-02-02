Как распознать первые симптомы онкологии у ребенка. Советы специалистов

Ребенок, особенно до трех лет, как правило, не может сказать, где у него болит, что беспокоит, поэтому очень важно быть внимательным к своим детям и замечать любые изменения. Например, раньше малыш был веселый, а стал грустный или вялый. Специалисты называют тревожным симптомом — «взгляд в одну точку», когда ребенок может долго смотреть куда-то, не отрываясь. Стоит обращать внимание и на перемену аппетита, появление отвращения к некогда любимым видам продукта, особенно мясу.