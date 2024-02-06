Бороться с наркограффити призвала Мизулина чиновников Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Особое внимание она уделила району Химмаш, так как там, по ее словам, очень много рекламы, сообщила Мизулина в своем Telegram-канале. Она добавила, что о подобных случаях нужно сообщать в администрацию.
До этого Мизулина заявляла, что полная блокировка VPN-сервисов в России не представляется возможной. Однако крупные сервисы могут быть ограничены уже с 1 марта 2024 года.
Сама глава «Лиги безопасного интернета» приехала в Екатеринбург с рабочим визитом. Она посетила выступление певца Shaman и встретилась со школьниками.