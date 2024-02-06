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Мизулина призвала власти Екатеринбурга выйти на борьбу с наркограффити

Бороться с наркограффити призвала Мизулина чиновников Екатеринбурга

6 февраля 2024, 06:22
Фото: официальная страница Екатерины Мизулиной Вконтакте

Мизулина призвала власти Екатеринбурга выйти на борьбу с наркограффити

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в Екатеринбурге должна активно вестись борьба с рекламой магазинов, в которых продают наркотики.

Особое внимание она уделила району Химмаш, так как там, по ее словам, очень много рекламы, сообщила Мизулина в своем Telegram-канале. Она добавила, что о подобных случаях нужно сообщать в администрацию.

До этого Мизулина заявляла, что полная блокировка VPN-сервисов в России не представляется возможной. Однако крупные сервисы могут быть ограничены уже с 1 марта 2024 года.

Сама глава «Лиги безопасного интернета» приехала в Екатеринбург с рабочим визитом. Она посетила выступление певца Shaman и встретилась со школьниками.

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#Общество#Магазин#Наркотики#Борьба#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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