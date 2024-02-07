Куртка за 600 тысяч появилась в гардеробе мэра Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
А весенняя куртка как у главы города будет стоить 10 средних зарплат в регионе (66 тысяч). А поло Орлова стоят в 50 раз дороже футболок из обычных бутиков, сообщает Е1.
Отмечается, что у Орлова есть много брендовых вещей. Также он поклонник одежды люкс-класса, привезенной из Европы.
В гардеробе главы города есть как минимум три дорогостоящих пуховика. В сильные холода он носит утепленный нейлоновый пуховик Burberry. Такая вещь стоит 261 тысячу рублей.
Второй — стеганый пуховик от бренда MooRER из Италии. Его цена — 295 900 рублей, а по скидке — 207 тысяч.
Есть у мэра и третий пуховик, он марки Montecore и стоит дешевле первых двух — 132,5 тысячи рублей. Купить его можно в ЦУМе. Имеется у главы и шелковая куртка от бренда Zilli из Франции за 664 тысячи рублей. К тому же, это любимый бренд Орлова.
Тратится глава и на другие вещи — бейсболки, костюмы и аксессуары. К примеру, у него есть швейцарские часы Ulysse Nardin за 545 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что свердловчанка украла 400 тысяч и потратила их на одежду дочери.