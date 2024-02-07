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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

В гардеробе мэра Екатеринбурга нашли куртку за 600 тысяч

Куртка за 600 тысяч появилась в гардеробе мэра Екатеринбурга

7 февраля 2024, 09:19
Фото: Филипп Сапегин / E1.RU

В гардеробе мэра Екатеринбурга нашли куртку за 600 тысяч

В гардеробе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова нашли куртку за 600 тысяч рублей. Также у него есть часы, стоимостью примерно в миллион рублей.

А весенняя куртка как у главы города будет стоить 10 средних зарплат в регионе (66 тысяч). А поло Орлова стоят в 50 раз дороже футболок из обычных бутиков, сообщает Е1.

Отмечается, что у Орлова есть много брендовых вещей. Также он поклонник одежды люкс-класса, привезенной из Европы.

В гардеробе главы города есть как минимум три дорогостоящих пуховика. В сильные холода он носит утепленный нейлоновый пуховик Burberry. Такая вещь стоит 261 тысячу рублей.

Второй — стеганый пуховик от бренда MooRER из Италии. Его цена — 295 900 рублей, а по скидке — 207 тысяч.

Есть у мэра и третий пуховик, он марки Montecore и стоит дешевле первых двух — 132,5 тысячи рублей. Купить его можно в ЦУМе. Имеется у главы и шелковая куртка от бренда Zilli из Франции за 664 тысячи рублей. К тому же, это любимый бренд Орлова.

Тратится глава и на другие вещи — бейсболки, костюмы и аксессуары. К примеру, у него есть швейцарские часы Ulysse Nardin за 545 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что свердловчанка украла 400 тысяч и потратила их на одежду дочери.

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#Общество#Свердловская область#Мэр#Алексей Орлов#Костюмы#Гардероб#Екатеринбург#Бутики#Куртка#Аксессуары#Дарья Сорокина#Бренды
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