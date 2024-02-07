Куртка за 600 тысяч появилась в гардеробе мэра Екатеринбурга

Есть у мэра и третий пуховик, он марки Montecore и стоит дешевле первых двух — 132,5 тысячи рублей. Купить его можно в ЦУМе. Имеется у главы и шелковая куртка от бренда Zilli из Франции за 664 тысячи рублей. К тому же, это любимый бренд Орлова.