Свердловский психиатр назвала «Хагги Вагги» опасной игрушкой

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
О такой необходимости заявила главный детский психиатр по региону Ирина Гордеева. Она считает, что поведение героя мультика «Хагги Вагги», трансформера или кого-либо другого, деструктивно. Это может запомниться ребенку, и он попробует повторить эту модель. Доктор сообщила об этом на «Областном телевидении».
Такие игрушки нежелательны для маленьких детей, чтобы не вызывать страх, не развивать тревогу, — отметила Гордеева.
Она считает, что если ребенок сам просит купить себе такую игрушку, то в семье у него не все хорошо, либо с психологической точки зрения, либо с физической.
Психиатр отметила, что компьютерные игры не стоит запрещать, потому что они помогают пережить стресс.
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