Свердловский психиатр назвала «Хагги Вагги» опасной игрушкой

О такой необходимости заявила главный детский психиатр по региону Ирина Гордеева. Она считает, что поведение героя мультика «Хагги Вагги», трансформера или кого-либо другого, деструктивно. Это может запомниться ребенку, и он попробует повторить эту модель. Доктор сообщила об этом на «Областном телевидении».