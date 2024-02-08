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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Психиатр настаивает на запрете «Хагги Вагги» в России

Свердловский психиатр назвала «Хагги Вагги» опасной игрушкой

8 февраля 2024, 06:28
Фото: 1MI

Психиатр настаивает на запрете «Хагги Вагги» в России

В России могут запретить игрушки для детей, которые называются «Хагги Вагги». Под запрет могут попасть и трансформеры.

О такой необходимости заявила главный детский психиатр по региону Ирина Гордеева. Она считает, что поведение героя мультика «Хагги Вагги», трансформера или кого-либо другого, деструктивно. Это может запомниться ребенку, и он попробует повторить эту модель. Доктор сообщила об этом на «Областном телевидении».

Такие игрушки нежелательны для маленьких детей, чтобы не вызывать страх, не развивать тревогу, — отметила Гордеева.

Она считает, что если ребенок сам просит купить себе такую игрушку, то в семье у него не все хорошо, либо с психологической точки зрения, либо с физической.

Психиатр отметила, что компьютерные игры не стоит запрещать, потому что они помогают пережить стресс.

Ранее эксперты дали советы, как помочь школьнику избежать стресса от учебы.

Детский психолог рассказал, какие игрушки-антистресс можно покупать детям
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#Общество#Дети#Игрушки#Мультфильм#Страх#Тревога#Дарья Сорокина#ХаггиВагги
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