tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Как школьникам пережить «второй» зимний триместр: советы психологов и педагогов

День тишины: эксперты дали советы, как помочь школьнику избежать стресса от учебы

5 февраля 2024, 09:47
Фото: 1MI

Как школьникам пережить «второй» зимний триместр: советы психологов и педагогов

К концу зимы у школьников накапливается усталость от учебы и они начинают говорить, что ненавидят школу. Однако мудрые и понимающие родители знают, как справиться с ситуацией.

Учебный год движется к концу, а школьники все больше устают. Нагрузки, отсутствие прогулок на свежем воздухе и солнечного света, частые простуды — все эти факторы влияют не только на физическое здоровье ребенка, но и на его настроение и успеваемость. Издание Newia.ru собрало мнения экспертов в образовании и психологов, которые рассказали, как помочь детям и родителям найти выход из положения.

По мнению психолога, дефектолога и специалиста по психосоматике Марии Горелко, родителям просто нужно перестать играть роль «плохого полицейского» и разрешить своему школьнику побыть неидеальным — ведь он живой человек и не может всегда все делать правильно. Кроме того, всегда важно следить за режимом дня на каникулах, чтобы облегчить школьнику возвращение к напряженному учебному графику.

Похожие советы дает и психолог Екатерина Мурашова. Она уверена, что родителям следует отказаться от завышенных ожиданий, а вместо этого начать интересоваться чувствами ребенка и его желаниями, спрашивать его мнения и не ругать за плохие оценки. Также не стоит поощрять его деньгами за хорошую учебу — этот подход обесценивает его внутреннюю мотивацию к учебе.

К школьникам, которым предстоит сдавать экзамены, нужен особый подход, считает эксперт ЕГЭ, основатель онлайн-школы «ШАГ» Юлия Нефедова. В частности, при подготовке следует соблюдать режим труда и отдыха: например, сделать воскресенье «днем тишины» без уроков, репетиторов и гаджетов. Если у родителей и учеников наблюдается повышенная тревожность из-за экзаменов, то можно завести «Дневник тревог», куда следует записывать негативные мысли. Можно также совместно продумать план по оптимизации подготовки к экзаменам: это могут быть дополнительные курсы, консультации с педагогом и т. д.

Ранее стало известно, что ученики одной из школ в Магнитогорске издевались над учительницей.

Читайте также:
Школьников и студентов в Свердловской области проверят на употребление наркотиковПосле обвала потолка. Мэрия Екатеринбурга отрицает снос школы № 68«Спасибо, что помните»: бойцы СВО поблагодарили школы Тагила №64, 69 и 75/42 за письма
#Дети#Свердловская область#Здоровье#Школьники#Школа#Родители#Учеба#Нагрузка#Эксперт#Психолог#Экзамены#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
Сегодня, 09:02
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Сегодня, 07:14
«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
3 февраля, 11:29
Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово
Сегодня, 06:31
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
Сегодня, 05:46
На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина Мизулина
Сегодня, 08:16