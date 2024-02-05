День тишины: эксперты дали советы, как помочь школьнику избежать стресса от учебы

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Учебный год движется к концу, а школьники все больше устают. Нагрузки, отсутствие прогулок на свежем воздухе и солнечного света, частые простуды — все эти факторы влияют не только на физическое здоровье ребенка, но и на его настроение и успеваемость. Издание Newia.ru собрало мнения экспертов в образовании и психологов, которые рассказали, как помочь детям и родителям найти выход из положения.
По мнению психолога, дефектолога и специалиста по психосоматике Марии Горелко, родителям просто нужно перестать играть роль «плохого полицейского» и разрешить своему школьнику побыть неидеальным — ведь он живой человек и не может всегда все делать правильно. Кроме того, всегда важно следить за режимом дня на каникулах, чтобы облегчить школьнику возвращение к напряженному учебному графику.
Похожие советы дает и психолог Екатерина Мурашова. Она уверена, что родителям следует отказаться от завышенных ожиданий, а вместо этого начать интересоваться чувствами ребенка и его желаниями, спрашивать его мнения и не ругать за плохие оценки. Также не стоит поощрять его деньгами за хорошую учебу — этот подход обесценивает его внутреннюю мотивацию к учебе.
К школьникам, которым предстоит сдавать экзамены, нужен особый подход, считает эксперт ЕГЭ, основатель онлайн-школы «ШАГ» Юлия Нефедова. В частности, при подготовке следует соблюдать режим труда и отдыха: например, сделать воскресенье «днем тишины» без уроков, репетиторов и гаджетов. Если у родителей и учеников наблюдается повышенная тревожность из-за экзаменов, то можно завести «Дневник тревог», куда следует записывать негативные мысли. Можно также совместно продумать план по оптимизации подготовки к экзаменам: это могут быть дополнительные курсы, консультации с педагогом и т. д.
Ранее стало известно, что ученики одной из школ в Магнитогорске издевались над учительницей.