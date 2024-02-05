День тишины: эксперты дали советы, как помочь школьнику избежать стресса от учебы

Учебный год движется к концу, а школьники все больше устают. Нагрузки, отсутствие прогулок на свежем воздухе и солнечного света, частые простуды — все эти факторы влияют не только на физическое здоровье ребенка, но и на его настроение и успеваемость. Издание Newia.ru собрало мнения экспертов в образовании и психологов, которые рассказали, как помочь детям и родителям найти выход из положения.