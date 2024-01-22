После обвала потолка. Мэрия Екатеринбурга отрицает снос школы № 68

Среди родителей учеников школы на Уралмаше распространились слухи, что вскоре учебное заведение будет снесено. В частности, на одном собрании в соседней школе сообщалось о возможной второй смене в будущем учебном году. Родители учеников предположили, что это может быть связано со сносом школы № 68, однако администрация Екатеринбурга отрицает эти данные.