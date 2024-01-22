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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

В мэрии Екатеринбурга опровергли слухи о скором сносе школы с рухнувшим потолком

После обвала потолка. Мэрия Екатеринбурга отрицает снос школы № 68

22 января 2024, 16:38

В мэрии Екатеринбурга опровергли слухи о скором сносе школы с рухнувшим потолком

Власти Екатеринбурга отрицают сведения о возможном сносе школы №68, где несколько дней назад произошло обрушение потолка.

Среди родителей учеников школы на Уралмаше распространились слухи, что вскоре учебное заведение будет снесено. В частности, на одном собрании в соседней школе сообщалось о возможной второй смене в будущем учебном году. Родители учеников предположили, что это может быть связано со сносом школы № 68, однако администрация Екатеринбурга отрицает эти данные.

Из резервного фонда правительства региона уже выделены более 200 млн на осуществление капитального ремонта учебного заведения. Кроме того, мэрия еще летом подавала заявку на восстановление здания, но тогда в список ремонта школа не попала.

Ранее сообщалось, что школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции.

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