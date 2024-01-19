В Екатеринбурге построят школу за 3 млрд рублей

В Екатеринбурге на Эльмаше построят уникальную школу «Арт-Этюд», в которой будет более 1 тысячи учеников одновременно. Предполагается, что школа будет создана к 2026 году на перекрестке Меридиональной улицы и Белоглазова бульвара посредством договора концессии.