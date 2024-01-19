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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Екатеринбурге на Эльмаше построят огромную школу за 3 млрд рублей

В Екатеринбурге построят школу за 3 млрд рублей

19 января 2024, 13:55
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге на Эльмаше построят огромную школу за 3 млрд рублей

В Екатеринбурге создадут большую школу за 3 млрд рублей.

В Екатеринбурге на Эльмаше построят уникальную школу «Арт-Этюд», в которой будет более 1 тысячи учеников одновременно. Предполагается, что школа будет создана к 2026 году на перекрестке Меридиональной улицы и Белоглазова бульвара посредством договора концессии.

Стоимость строительства оценивается в 3 млрд. Как сообщает E1, в школе будет 4 этажа. Кроме обычных уроков, в ней будут творческие кабинеты, спортивные залы, игровые площадки.

Школьники будут сами выбирать дополнительные занятия, к примеру музыку или живопись.

Ранее сообщалось, что строительство новой школы на Гальянке в Нижнем Тагиле обойдется в 2,5 миллиарда.

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