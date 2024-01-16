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Updated Сегодня, 10:18

Наркологи в Свердловской области начали проверять школьников на наркотики

Школьников и студентов в Свердловской области проверят на употребление наркотиков

16 января 2024, 10:18
Фото: Midjourney

Наркологи в Свердловской области начали проверять школьников на наркотики

Школьники и студенты Свердловской области пройдут проверки на склонность к зависимостям, а также на употребление наркотиков.

Школьников, не достигших 15 лет, будут проверять при согласии законных представителей. А ученики старших классов и студенты заявляют о согласии сами, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В предыдущем учебном году учеников, прошедших профосмотр, было 235 тысяч, отметил региональный нарколог Олег Забродин.

Было выявлено 1, 5% любителей алкоголя и никотиновых сигарет. С ними были проведены беседы. В отдельных случаях разговаривали и с родителями.

Напомним, в ноябре 2023 года в Нижнем Тагиле в крови у двух человек были обнаружены редкие наркотические вещества.

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