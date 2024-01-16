Школьников и студентов в Свердловской области проверят на употребление наркотиков

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Школьников, не достигших 15 лет, будут проверять при согласии законных представителей. А ученики старших классов и студенты заявляют о согласии сами, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
В предыдущем учебном году учеников, прошедших профосмотр, было 235 тысяч, отметил региональный нарколог Олег Забродин.
Было выявлено 1, 5% любителей алкоголя и никотиновых сигарет. С ними были проведены беседы. В отдельных случаях разговаривали и с родителями.
Напомним, в ноябре 2023 года в Нижнем Тагиле в крови у двух человек были обнаружены редкие наркотические вещества.