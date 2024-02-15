В аэропорту Екатеринбурга появились «небесные» скорости

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По итогам января 2024 года число авиапассажиров — абонентов МегаФона, которые отправляются в поездки или возвращаются в регион, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с этим потребление интернет-трафика возросло на 86%, а количество голосовых вызовов — на 38%. Через базовые станции, обеспечивающие связь в Кольцово, ежедневно проходит объем интернет-трафика, сопоставимый с 360 тысячами минут видеозвонков. Именно поэтому для обеспечения качественной связи специалисты МегаФона постоянно модернизируют оборудование.
Так, на базовых станциях «Лайнер» и «Небо», расположенных в терминалах Кольцово, запустили дополнительный высокочастотный слой 4G. В результате этого емкость сети увеличилась, а средняя скорость передачи данных выросла примерно в 2,5 раза — до 90 Мбит/с. Этих значений достаточно, чтобы оперативно загрузить фильм, сделать покупки в онлайн-магазинах или послушать любимую музыку. Усовершенствование телеком-оборудования в авиагавани также позволила расширить зону покрытия сети вокруг здания аэропорта и на подъездах к нему.
Отметим, наиболее востребованным контентом перед вылетом и в ожидании прибывающих по-прежнему остается видео. Однако популярностью пользуются и мессенджеры с соцсетями. Свердловчане и гости региона могут оценить не только быстрый интернет, но и технологию VoLTE, обеспечивающую кристально чистый звук во время звонков.
Наши базовые станции всегда готовы к возможному увеличению нагрузки и поддерживают связь четвертого поколения в разных частотных диапазонах. Это гарантирует высокие скорости мобильного интернета и бесперебойную связь как на автодорогах, ведущих в аэропорт Кольцово, так и внутри самого здания, где авиапассажиры, ожидающего своего рейса, могут проводить около двух-трех часов. Здесь как раз кстати будет наш быстрый мобильный интернет — время ожидания пролетит незаметно. В некоторых точках здания аэропорта и на улице скорость скачивания данных может превышать 100 Мбит/с, — рассказал директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.
В прошлом году техническая служба оператора реализовала более 250 мероприятий по строительству новых и модернизации существующих объектов в более чем 55 населенных пунктах Свердловской области.