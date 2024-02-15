В аэропорту Екатеринбурга появились «небесные» скорости

По итогам января 2024 года число авиапассажиров — абонентов МегаФона, которые отправляются в поездки или возвращаются в регион, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с этим потребление интернет-трафика возросло на 86%, а количество голосовых вызовов — на 38%. Через базовые станции, обеспечивающие связь в Кольцово, ежедневно проходит объем интернет-трафика, сопоставимый с 360 тысячами минут видеозвонков. Именно поэтому для обеспечения качественной связи специалисты МегаФона постоянно модернизируют оборудование.