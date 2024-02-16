Итоги 2023: на Среднем Урале растет популярность системы страхования киберрисков

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Итоги страхового рынка 2023 года оцениваются специалистами как позитивные. Практически по всем видам страхования наблюдается существенный прирост. Самое популярное направление прошлого года — страхование жизни. Россияне вложили в него порядка 800 миллиардов рублей. На втором месте — моторное страхование — каско и ОСАГО. Так, впервые за последние три года количество договоров по ОСАГО стало увеличиваться, что говорит о сознательности граждан. Средняя сумма выплаты превысила 100 тысяч рублей. При этом жалоб на качество работы страховой отрасли, по сообщениям Центробанка, стало меньше. В топ-3 также входит полис ДМС (добровольное медицинское страхование).
Мы видим, что компании сейчас ведут борьбу за персонал, за людей. Борьба идет не только по уровню заработной платы, но и по различным социальным гарантиям. ДМС — как раз-таки, важная составная часть этого. Это направление развивается, сюда входит все от телемедицины до чекапов по проверке здоровья сотрудника, — отметил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
В прошлом году информационная система ОСАГО, разработанная Российским Союзом автостраховщиков (РСА), была передана дочерней организации Центробанка РФ — Национальной страховой информационной системе (АО «НСИС»), которая сейчас продолжает развитие АИС ОСАГО (автоматизированная информационная система обязательного страхования). В рамках создания информационной системы страхования АО «НСИС» должно к 1 апреля 2024 года создать Бюро страховых историй и запустить сайт с личными кабинетами пользователей АИС страхования.
С июля прошлого года доступна возможность электронного урегулирования убытка после ДТП по ОСАГО. Согласно нововведению, страховые компании должны обеспечить возможность оформления ДТП по европротоколу с подачей заявления через портал «Госуслуги». Это позволяет автомобилистам сэкономить время и решить все вопросы без посещения офиса страховой компании.
На фоне таких серьезных изменений вопросы по части кибербезопасности являются очень важными для страхования. На сегодняшний день мошенничество влияет на рынок страхования не меньше, чем на банковскую отрасль. С введением электронного урегулирования в ОСАГО для кибермошенников появится еще более серьезное поле деятельности, поэтому именно киберстрахование поможет защитить не только сами организации, но и денежные средства, направленные по договору застрахованному лицу, — пояснил президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Цифровизация системы ОСАГО подразумевает не только развитие сервисов, удобства, быстроты, но и сопряжена с определенными угрозами. Множество россиян ежедневно сталкиваются с действиями злоумышленников, предприятия — с DDоS-атаками.
Страхование киберрисков является естественным дополнением развития цифровых технологий. Приведу пример. Организации пищевой промышленности сильно зависят от соблюдения определенных технологических центров, которые управляются информационными системами и любое воздействие на эту систему с злоумышленников может привести либо к потери продукции, либо к остановке производства. Отсюда воспользоваться возможностью киберстрахования равно защитить себя от потери огромного количества ресурсов, времени и денежных средств, — сообщил директор по рискам «СберСтрахования», председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Владимир Новиков.
Примечательно, что киберстрахование является самым молодым в мире видом страхования. С момента запуска этого направления прошло не более 25 лет. В России активное развитие такого вида защиты началось около 6 лет назад.
Вопрос развития электронного урегулирования в ОСАГО напрямую связан с развитием электронной фотофиксации транспортных средств на российских дорогах. В Свердловской области количество фотофиксаций по европротоколу в 2023 году превысило 3800, что в три раза больше статистики 2022 года. Число оформленных в регионе электронных извещений (европротоколов) за тот же период выросло почти в 4 раза.
Появление возможности отправить электронное извещение о ДТП при помощи приложения «ГосуслугиАвто» оказалось очень востребованным среди автомобилистов. Запуск в июле 2023 года программы электронного урегулирования позволил заявлять об убытке по ОСАГО полностью в электронном виде, что максимально упрощает и ускоряет получение выплаты, — рассказал президент РСА.
Частота страховых случаев по ОСАГО на Среднем Урале в 2023 году составила 4,6%. Почти треть автовладельцев региона имеет минимальное значение КБМ (коэффициент бонус-малус, показатель безаварийного вождения), дающее скидку на полис в размере 54%. Доля ДТП, оформленных по европротоколу, составляет 39,8%.
К октябрю 2024 года в России ожидается запуск программы проверки наличия ОСАГО с использованием камер фотофиксации. Благодаря этому нововведению проблема отсутствия полисов обязательного страхования будет решена.
Наконец-то камеры начнут штрафовать автовладельцев за отсутствие полиса. Необходимо проверять, чтобы у человека был реальный полис, а не какая-то пустышка, которая на самом деле выписана на другое транспортное средство. Бывает и так, что человек, воспользовавшись там каким-то советом, ввел неправильные данные, или попытался обойти систему, а теперь думает, что у него есть полис. На самом деле полис может быть и есть, но выписан на другое ТС, меньшей мощности или с хорошей КБМ, например. Это нужно искоренить, — поделился мнением Евгений Уфимцев.
Еще одна полезная опция для автомобилистов — новая категория договоров ОСАГО — однодневные полисы страхования — появится уже 2 марта. Это актуально для тех, кто редко пользуется своим транспортным средством. В конце текущего года предполагается создание страхового продукта, который позволит его пользователям свободно перемещаться по Беларуси.
В дополнение к российскому полису ОСАГО приобретается дополнительный полис, с помощью которого можно будет ездить по Беларуси. Соответственно машины из этой страны также смогут свободно перемещаться по России. Планируется, что в дальнейшем расширение распространится на все страны ЕврАзЭС, — добавил генеральный директор АО «НСИС» Николай Галушин.
Ранее сообщалось, что в течение 2023 года автомобилистам Нижнего Тагила выписали более 1000 штрафов за езду без полисов ОСАГО.