Итоги 2023: на Среднем Урале растет популярность системы страхования киберрисков

Итоги страхового рынка 2023 года оцениваются специалистами как позитивные. Практически по всем видам страхования наблюдается существенный прирост. Самое популярное направление прошлого года — страхование жизни. Россияне вложили в него порядка 800 миллиардов рублей. На втором месте — моторное страхование — каско и ОСАГО. Так, впервые за последние три года количество договоров по ОСАГО стало увеличиваться, что говорит о сознательности граждан. Средняя сумма выплаты превысила 100 тысяч рублей. При этом жалоб на качество работы страховой отрасли, по сообщениям Центробанка, стало меньше. В топ-3 также входит полис ДМС (добровольное медицинское страхование).