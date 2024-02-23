Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем защитника Отечества

Евгений Куйвашев также отметил, что сегодня в РФ с благодарностью вспоминают воинов, которые давали отпор врагам. Также, по его словам, в Свердловской области бережно относятся к вопросам патриотического воспитания молодежи, которая учится отвечать за судьбу страны.