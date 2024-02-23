Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем защитника Отечества

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил земляков с самым мужским праздником — Днем защитника Отечества, сообщает департамент информполитики.
В своем обращении губернатор подчеркнул важность праздника, который сегодня объединяет людей, в разное время отстаивавших интересы России и защищавших родную землю.
Евгений Куйвашев также отметил, что сегодня в РФ с благодарностью вспоминают воинов, которые давали отпор врагам. Также, по его словам, в Свердловской области бережно относятся к вопросам патриотического воспитания молодежи, которая учится отвечать за судьбу страны.
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