На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
15 тысяч рублей придется выплатить екатеринбурженке Наталье Казанцевой, которая принимала участие в незаконном пикете «жен мобилизованных». Решение вынес суд Ленинского района, сообщает «Свердловское молодежное яблоко».
Акция у мемориального комплекса «Черный тюльпан» в уральской столице состоялась 10 февраля. В ней помимо Казанцевой приняли участие еще пять человек.
Один из них, Альберт Якупов, которого посчитали организатором, был арестован на восемь суток. На других силовики составили протоколы за незаконное собрание.
Ранее в Екатеринбурге на 10 тысяч рублей был оштрафован за одиночный пикет отец мальчика, страдающего СМА.