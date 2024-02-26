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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Екатеринбурге участница незаконной акции получила 15 тысяч рублей штрафа

На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции

26 февраля 2024, 12:32
Фото: 1MI

В Екатеринбурге участница незаконной акции получила 15 тысяч рублей штрафа

Собрание «жен мобилизованных» состоялось10 февраля у мемориального комплекса «Черный тюльпан» в Екатеринбурге.

15 тысяч рублей придется выплатить екатеринбурженке Наталье Казанцевой, которая принимала участие в незаконном пикете «жен мобилизованных». Решение вынес суд Ленинского района, сообщает «Свердловское молодежное яблоко».

Акция у мемориального комплекса «Черный тюльпан» в уральской столице состоялась 10 февраля. В ней помимо Казанцевой приняли участие еще пять человек.

Один из них, Альберт Якупов, которого посчитали организатором, был арестован на восемь суток. На других силовики составили протоколы за незаконное собрание.

Ранее в Екатеринбурге на 10 тысяч рублей был оштрафован за одиночный пикет отец мальчика, страдающего СМА.

#Общество#Суд#Штраф#Акция#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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