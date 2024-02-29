400 млрд рублей потратят в России на строительство 40 вузов

Именно для этих сфер до 2028 года власти хотят подготовить порядка миллиона специалистов по указанным отраслям. Кроме того, президент поручил правительству РФ реализовать программу ремонта и оснащения техникумов. В порядок нужно привести также спортивные объекты, общежития.