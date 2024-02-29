400 млрд рублей потратят в России на строительство 40 вузов

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Он обратился к руководителям предприятий, научных и медицинских центров и призвал приглашать к себе школьников. Президент выразил уверенность, что ученики должны смотреть на музеи, цеха и лаборатории.
Также Путин добавил, что на принципах тесной кооперации образований предприятий реального сектора в стране реализован проект «Специалитет». Благодаря ему обновились программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и ряда других отраслей.
Важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект «Кадры», — сказал Путин.
Именно для этих сфер до 2028 года власти хотят подготовить порядка миллиона специалистов по указанным отраслям. Кроме того, президент поручил правительству РФ реализовать программу ремонта и оснащения техникумов. В порядок нужно привести также спортивные объекты, общежития.
За шесть лет планируется потратить 120 млрд рублей на ремонт 4 тысяч корпусов колледжей и общежитий, с привлечением дополнительных 124 млрд рублей для капремонта 791 общежития учебных учреждений.
400 млрд рублей потратят на строительство 40 корпусов университетов. Планы должны реализовать до 2030 года.
Ранее сообщалось, что школьникам России разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету.