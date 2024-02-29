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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Владимир Путин предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов

Школьникам России разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету

29 февраля 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney

Владимир Путин предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов

Президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию анонсировал, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.

Он считает, что нужно разрешить пересдачу по одному из предметов ЕГЭ. Что это будет за предмет, ученик сможет выбрать самостоятельно.

Сделать это можно будет до конца приемных компаний в университетах. Выступая перед Федеральным Собранием Владимир Путин сообщил, что учебная нагрузка на учеников должна быть сбалансированной.

Кроме того, он поручил ответственным лицам разобраться с проблемой, когда школьная программа и вопросы на экзаменах различаются.

Ранее сообщалось, что в России появятся новые выплаты для классных руководителей и советников директоров.

Названы предварительные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам
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