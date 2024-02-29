Школьникам России разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Он считает, что нужно разрешить пересдачу по одному из предметов ЕГЭ. Что это будет за предмет, ученик сможет выбрать самостоятельно.
Сделать это можно будет до конца приемных компаний в университетах. Выступая перед Федеральным Собранием Владимир Путин сообщил, что учебная нагрузка на учеников должна быть сбалансированной.
Кроме того, он поручил ответственным лицам разобраться с проблемой, когда школьная программа и вопросы на экзаменах различаются.
Ранее сообщалось, что в России появятся новые выплаты для классных руководителей и советников директоров.