Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?

Мошенники могут использовать возможности такого сервиса для регистрации на различных сайтах, где необходима проверка личности. Некоторые сайты, в том числе банковские, могут запрашивать как минимум скан или фото документа. Правительства стран достаточно жестко регулируют эту сферу. Например, в ОАЭ за подделку документов может грозить тюремное заключение или штраф в размере от 150 тысяч до 750 тысяч дирхамов. В Китае могут лишить свободы на срок до 3-х лет, при отягчающих обстоятельствах — до 7 лет. В России предусмотрено наложение штрафов, а также ограничение свободы.