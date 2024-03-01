Организаторы викторины «Опорный край» рассказали об особенностях вручения подарков

По словам организаторов, вопросы, на которые должен будет ответить участник, достаточно понятные и простые. Сам факт участия в викторине будет являться основанием для вручения медали и карточки, на которой будет написан уникальный номер участника. В пунктах проведения будут работать волонтеры. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве обладателя ценных подарков нужно будет отправить СМС с уникальным номером на телефон, указанный на карточке.