Организаторы викторины «Опорный край» рассказали об особенностях вручения подарков

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
На мероприятии председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников и заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова рассказали об основных характеристиках квартир, обладателями которых станут участники викторины «Опорный край», и особенностях рынка недвижимости Екатеринбурга в 2024 году. На пресс-конференции также стало известно об правилах регистрации и налогообложения ценных подарков.
90-летие Свердловской области — это отличный повод для того, чтобы рассказать о ее истории. Поэтому появилась идея разработать анкету с вопросами по истории области и тем самым присоединиться к мероприятиям, посвященным юбилею области. Подробную информацию о времени и местах проведения викторины можно узнать на сайте «ОПОРНЫЙ КРАЙ.РФ», — отметил Андрей Ветлужских.
По словам организаторов, вопросы, на которые должен будет ответить участник, достаточно понятные и простые. Сам факт участия в викторине будет являться основанием для вручения медали и карточки, на которой будет написан уникальный номер участника. В пунктах проведения будут работать волонтеры. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве обладателя ценных подарков нужно будет отправить СМС с уникальным номером на телефон, указанный на карточке.
Обладатели будут выбраны случайным образом. Распределение карточек с номерами на пункты проведения викторины будет случайным, постараемся их как следует перемешать. До трансляции отследить, какой именно номер и в какой населенный пункт попал будет тоже невозможно. Важно сохранить анкету и карточку, чтобы потом предъявить свои права на ценный подарок. Смартфон, например, будет среднего уровня, доступный. Отвечу еще на один популярный вопрос: деньги вместо ценного подарка получить нельзя, — пояснил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.
На сегодняшний день стали известны и предварительные районы, где будут располагаться однокомнатные квартиры или квартиры-студии, которые также будут вручаться участникам интеллектуальной викторины «Опорный край».
Квартиры будут располагаться возле озера Шарташ, в микрорайонах Широкая речка, Вторчермет, Уктус, Академический и центр Верхней Пышмы. Все они имеют чистовую отделку. Ценные подарки определяются благотворителями, выбрать расположение или этаж не получится, — добавил Андрей Ветлужских.
На пресс-конференции организаторы напомнили о необходимости уплаты налогов при получении ценных подарков.
Подарки, полученные в этом году, мы будем декларировать только в 2025 году. Сразу после получения подарка бежать платить налоги не надо, но надо запомнить факт его получения. В следующем году с 1 января до 30 апреля нужно подать декларацию и до 15 июля заплатить налог. Даже если вы продали подарок, нужно обязательно уплатить налог и сдать декларацию в будущем году. Сумма налога зависит от стоимости подарка: чем больше его стоимость, тем больше сумма налога. За неуплату грозит доначисление налога и штрафные санкции. У нас будет список лиц, которые получат подарки, и мы заранее им напомним о необходимости декларировать свои доходы. Все вопросы можно направить в любую Федеральную налоговую службу или по телефону 8-800-222-22-22, — сообщила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.
Напомним, викторина «Опорный край», посвященная 90-летию Свердловской области, пройдет с 15 по 18 марта во всех населенных пунктах региона. Каждый участник викторины получит в подарок памятную медаль к юбилею области и уникальный номер. С помощью этого номера 12 апреля 2024 года среди участников викторины в прямом эфире ОТВ случайным образом выберут обладателей ценных подарков. Среди которых: две тысячи смартфонов, сто автомобилей «Москвич» в едином дизайне и комплектации, 45 квартир в Екатеринбурге и 20 легендарных мотоциклов «Урал», цвет которых выбрали с помощью народного голосования.