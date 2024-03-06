Стали известны правила определения обладателей подарков викторины «Опорный край»

Перед самой процедурой определения обладателей ценных подарков в алгоритм загрузят таблицу со всеми зарегистрированными номерами участников, а также зафиксируют цифровой отпечаток файла с их списком. В алгоритме предусмотрены следующие принципы выбора уникальных номеров: один подарок — одному участнику, выпавший номер исключается из общего перечня номеров. Список участников будет неизвестен на протяжении всей процедуры выбора обладателя подарка.