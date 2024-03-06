Стали известны правила определения обладателей подарков викторины «Опорный край»

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
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Updated Сегодня, 15:01
Для того, чтобы выбор обладателей ценных подарков прошел честно и открыто, организаторы викторины «Опорный край» обратились за помощью к специалистам Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. Они создали надежный алгоритм, который среди зарегистрированных уникальных номеров сможет выбрать 2165 обладателей подарков. На сегодняшний день проводится тестирование разработки.
В презентации алгоритма принимали участие ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ, а также заведующий кафедрой Интеллектуальных информационных технологий Илья Обабков.
Урфу — является лидером по развитию цифровых сервисов, по реализации программ искусственного интеллекта. Сегодня это один из самых больших вузов по количеству студентов и студентов, обучающихся по направлению «информационные технологии». Мы входим в топ-10 российских вузов по количеству уникальных цифровых сервисов для абитуриентов, студентов, преподавателей и сотрудников. Сейчас в УрФУ 79 активных сервисов. Именно поэтому мы с большим удовлетворением включились в эту работу, когда она была предложена, — отметил Виктор Кокшаров.
Илья Обабков рассказал об основных характеристиках презентуемого алгоритма. Новая программа будет работать автономно за счет изолированности сегмента сети. Это позволит защитить разработку от хакерских атак. Создатели готовы предоставить исходный код ИТ-экспертам, чтобы гарантировать случайность выбора последовательности чисел.
Перед самой процедурой определения обладателей ценных подарков в алгоритм загрузят таблицу со всеми зарегистрированными номерами участников, а также зафиксируют цифровой отпечаток файла с их списком. В алгоритме предусмотрены следующие принципы выбора уникальных номеров: один подарок — одному участнику, выпавший номер исключается из общего перечня номеров. Список участников будет неизвестен на протяжении всей процедуры выбора обладателя подарка.
Номеру, который определен алгоритмом, подарок будет выбран также случайным образом, но уже во время прямого эфира в студии телеканала ОТВ. Все результаты занесутся в протокол, а видеозапись процедуры подтвердит достоверность и прозрачность определения обладателя ценного подарка.
Открытость кода и репутация университета — это гарантии того, что уральцы могут быть уверены в этом, и участвовать смело и открыто. Эта разработка — результат совместного обсуждения и сотрудников университета, и студентов. Важно было сделать алгоритм так, чтобы это было и открыто, и честно, и технически реализуемо. Нужно было сделать относительно простую систему, чтобы было понятно, как она работает, при этом ее надежность должна быть на высоком уровне, — пояснил Илья Обабков.
Начальник управления перспективных технологий дирекции информационных технологий УрФУ Дмитрий Коренюгин рассказал журналистам, что в разработке алгоритма принимали участие около 10 человек. Сам процесс занял около двух месяцев. Сейчас проводится проверка системы. Для гарантии надежности выбора программисты планируют протестировать ее на базе из 10 миллионов номеров.
Исходя из наших тестов, пока те номера, которые мы хотели, не выпадают. Программа обладает серьезным базисом в выборе именно случайных номеров, — подчеркнул Дмитрий Коренюгин.
Напомним, познавательная викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области с 15 по 18 марта. Уже 12 апреля 2024 года будут определены обладатели ценных подарков. Подробная информация об интеллектуальном соревновании размещена на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ.