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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:39

В Екатеринбурге квартиру на Новой Сортировке жильцы превратили в помойку

В Екатеринбурге бабушка, мать и внучка превратили квартиру в зловонную свалку

7 марта 2024, 11:37
Фото: 1MI

В Екатеринбурге квартиру на Новой Сортировке жильцы превратили в помойку

Три женщины, которые проживают в квартире на Ольховской в Екатеринбурге, не только захламили собственную жилплощадь, но и расплодили тараканов.

Три поколения женщин из одной семьи в Екатеринбурге завалили свою квартиру мусором. Соседи жалуются на нашествие тараканов и невыносимый запах в подъезде. Об этом пишет E1.ru.

По словам соседей семьи, которая проживает на улице Ольшанской в районе Новая Сортировка, ситуация становится невыносимой. Однако убираться в помещении бабушка, ее дочь и внучка отказываются.

Видео квартиры изнутри смогли заснять рабочие, которых женщины впустили из-за протекающей трубы. Однако подобраться к ней из-за груд мусора они так и не смогли.

Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседей-грязнуль в самые разные инстанции, но ответа так и не получили.

Ранее в Екатеринбурге на улице Куйбышева умерла хозяйка другой «мусорной» квартиры, ее дочь-инвалид бесследно исчезла.

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#Общество#Квартира#Мусор#Рабочие#Уборка мусора#Тараканы#Екатеринбург#Хлам#Дарья Бобровицкая
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