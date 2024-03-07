В Екатеринбурге бабушка, мать и внучка превратили квартиру в зловонную свалку

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Три поколения женщин из одной семьи в Екатеринбурге завалили свою квартиру мусором. Соседи жалуются на нашествие тараканов и невыносимый запах в подъезде. Об этом пишет E1.ru.
По словам соседей семьи, которая проживает на улице Ольшанской в районе Новая Сортировка, ситуация становится невыносимой. Однако убираться в помещении бабушка, ее дочь и внучка отказываются.
Видео квартиры изнутри смогли заснять рабочие, которых женщины впустили из-за протекающей трубы. Однако подобраться к ней из-за груд мусора они так и не смогли.
Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседей-грязнуль в самые разные инстанции, но ответа так и не получили.
Ранее в Екатеринбурге на улице Куйбышева умерла хозяйка другой «мусорной» квартиры, ее дочь-инвалид бесследно исчезла.