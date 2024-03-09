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Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году

Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году

9 марта 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
Масленица — это один из самых ярких и веселых праздников в России, который отмечается в течение недели перед Великим постом. Праздник этот уходит корнями глубоко в историю нашей страны. Но отмечают его и по сей день. В 2024 году Масленица будет проходить с 11 по 17 марта.

Истоки Масленицы

Первые упоминания, приближенные к современному варианту праздника, встречаются в анналах истории уже после XV века. Популярность Масленицы начала расти в конце 1492 года. В то же время, когда указом церкви Новый год стал начинать отчет не с 1 марта, как раньше, а с 1 сентября. Уже позже, спустя 200 лет, Петр Первый изменил положение дел, объявив, что теперь летоисчисление нужно вести от Рождества Христова. Крестьянам наверняка было долго непонятно, как теперь считать началом года время, когда пора собирать урожай, высеивать озимые культуры и вскапывать почву. Со времен Руси этот праздник для славян был сопровождался множеством традиций и поверий.

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Наследие русского народа

Большинство россиян в курсе, что до Крещения Руси народ славянский являлся народом языческим. Наши предки отмечали Масленицу как день прощания с зимой. Собственно, как и в наши дни. Люди также проводили массовые празднования, в том числе запрягали лошадей и устраивали катание на санях, дружно прыгали через костры и хором исполняли народные песни. Уже после массового крещения Масленица стала расцениваться уже и как подготовка к Великому посту. За неделю праздника ели много жирной пищи, чтобы легче было ограничивать себя в пост.

Фото: Изображение Midjourney

В современных реалиях Масленица — это больше домашний праздник, хотя в последние годы стало популярно устраивать массовые гуляния, как это было принято раньше. Причем со всем вытекающими — громкая музыка, танцы, конкурсы и, конечно, огромное количество блинов. Масленица, как по сути и любой традиционный российский праздник, нацелен на объединение людей, на сплочение семей. В целом на то, чтобы помнить — жизнь прекрасна и надо радоваться каждому дню.

Фото: Изображение Midjourney
Вы празднуете Масленицу?

Как наши предки Масленицу праздновали

Масленичная неделя называется так не просто так, каждый день — это настоящее событие на время праздника:

Понедельник. Наши предки назвали его «встреча». В понедельник люди совершали приготовления к празднику, пекли первый блин и отдавали его тем, кто нуждался, как бы в память об почивших родных. Еще есть версия, что фраза «первый блин комом» на самом деле звучит как «первый блин комАм». Комами называли медведей, и по легенде, в первый день праздника почитатели Медвежьего Бога приносили зверю в дар блины. С плясками и песнями они приходили в лес и раскладывали у берлоги лакомство. И после этого «официально начиналась» Масленица.

Вторник — «заигрыши». На второй день начинались игры на улице и катание на санках с горки. Молодежь устраивала так называемые смотрины невест. Девушки приглашали парней покататься с горки, а потом на чай, поесть блинов вприкуску.

Среду наши предки обозначили словом «лакомки». На третий день Масленицы теща приглашала своего зятя на блины, а он, в свою очередь, приводил друзей и родственников со своей стороны.

Четверг — «широкий разгул». Люди заканчивали работать и начинали веселиться на всю широту русской души. Традиционно в четверг проводили заезды на ледяных горках, водили хороводы и заводили песни. Во время ярмарок в этот день устраивали состязания в силе и ловкости.

Пятницу наши предки называли «тещины вечерки». В этот день очередь тещи брать своих друзей и родственников и наведываться в гости отведать блинов к зятю и дочери.

А субботу именовали «золовкиными посиделками». Замужние девушки приглашали в гости сестер своего мужчины, угощали их сладостями и дарили подарки.

Воскресенье — «проводы Масленицы» или Прощенное воскресенье. В последний день праздника устраивались массовые гулянья и проводы зимы. Именно тогда и проводили обряд по сжиганию символа уходящих морозов. В этот день все просили, как и сейчас, друг у друга прощения.

Фото: Изображение Midjourney

Аналоги Масленицы можно найти в других странах. Например, в Германии есть праздник Фастнахт, который отмечается в феврале или марте. В этот день люди также устраивают гуляния, едят блины и играют в игры.

В древности Масленица была связана с обрядами плодородия. Люди верили, что если они будут веселиться и радоваться в этот период, то год будет урожайным. Также в этот период проводились обряды очищения: люди сжигали старые вещи и прыгали через костер.

Некоторые традиции Масленицы уже не используются. Например, обряды очищения уже не проводятся. Однако многие традиции сохранились до наших дней. Например, люди продолжают устраивать гуляния и есть блины.

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