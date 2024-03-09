Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году

Первые упоминания, приближенные к современному варианту праздника, встречаются в анналах истории уже после XV века. Популярность Масленицы начала расти в конце 1492 года. В то же время, когда указом церкви Новый год стал начинать отчет не с 1 марта, как раньше, а с 1 сентября. Уже позже, спустя 200 лет, Петр Первый изменил положение дел, объявив, что теперь летоисчисление нужно вести от Рождества Христова. Крестьянам наверняка было долго непонятно, как теперь считать началом года время, когда пора собирать урожай, высеивать озимые культуры и вскапывать почву. Со времен Руси этот праздник для славян был сопровождался множеством традиций и поверий.