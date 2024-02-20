Чучело Масленицы в этом году будут сжигать в двух парках Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали об особенностях празднования Масленицы, которая приходится на воскресенье, 17 марта.
Всенародные гуляния городские власти обещают организовать в трех парках — имени Маяковского, Основинском и «Уралмаше». Жителей столицы Урала ждут традиционные масленичные развлечения: от перетягивания каната до метания валенка.
В парках будут работать палатки с угощениями. Кроме того, мэрия обещает обеспечить в этот день хорошую работу общественного транспорта.
А вот сожжение чучела Масленицы в 2024 году разрешено только на двух площадках — в парке Маяковского и «Уралмаше». В местах празднования будут дежурить бригады медики и работать туалеты.
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