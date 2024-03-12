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Одну из квартир для участников викторины «Опорный край» презентовали в Екатеринбурге

Одну из квартир для участников викторины «Опорный край» презентовали в Екатеринбурге

12 марта 2024, 10:24
Фото: АНО «ИАЦ»
Участники викторины «Опорный край» могут получить однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью от 22 кв.м до 39 кв.м с чистовой отделкой в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В столице Свердловской области в ЖК «Южный Сад» показали один из возможных вариантов такого подарка.

Как ранее сообщал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, квартиры будут располагаться возле озера Шарташ, в микрорайонах Широкая речка, Вторчермет, Уктус, Академический и центр Верхней Пышмы. Все они имеют комфортную планировку и чистовую отделку. Ценные подарки определяются благотворителями, выбрать расположение или этаж не получится.

Одна из 45 квартир, которая будет вручаться участникам викторины «Опорный край», расположена в ЖК «Южный Сад» на улице 2-й Новосибирской в Екатеринбурге.

Это, безусловно, очень приятный сюрприз и подарок. Это квартира №166 на 15 этаже. Здесь уже постелен качественной ламинат, обои под покраску. Особенностью данной планировки является наличие прекрасной теплой лоджии, в которой можно зонировать отдельное пространство. Приглашаю всех принять участие в познавательной викторине «Опорный край». Я обязательно сделаю то же самое, — отметил управляющий директор «Ривьера-Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов.

Примечательно, что в подарок участники интеллектуального мероприятия получат квартиры на 15 или 19 этаже стоимостью порядка 4,5 миллионов рублей.

Фото: АНО «ИАЦ»

Напомним, познавательная викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области с 15 по 17 марта. Все ее участники получат возможность ответить на вопросы об истории региона, получить памятную медаль и ценные подарки, среди которых: 45 квартир, 100 белоснежных автомобилей «Москвич» с 1,5-литровым двигателем и мощностью в 136 лошадиных сил, 20 легендарных черных матовых мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов.

Обладателей ценных подарков определят в прямом эфире телеканала ОТВ 12 апреля 2024 года. На следующий день результаты появятся и на сайте проекта ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ. Однако уже сейчас здесь можно найти подробную информацию о мероприятии, правилах участия и налогообложения подарков.

Ранее стали известны адреса мест проведения викторины. Они будут располагаться в каждом населенном пункте региона рядом с помещениями избирательных участков.

В Свердловской области появилась карта пунктов проведения викторины «Опорный край»
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