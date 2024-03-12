Одну из квартир для участников викторины «Опорный край» презентовали в Екатеринбурге

Напомним, познавательная викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области с 15 по 17 марта. Все ее участники получат возможность ответить на вопросы об истории региона, получить памятную медаль и ценные подарки, среди которых: 45 квартир, 100 белоснежных автомобилей «Москвич» с 1,5-литровым двигателем и мощностью в 136 лошадиных сил, 20 легендарных черных матовых мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов.