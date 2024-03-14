tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Власти Екатеринбурга будут работать в выходные

Чиновники из Екатеринбурга перешли на круглосуточную работу

14 марта 2024, 12:58
Фото: 1MI

Власти Екатеринбурга будут работать в выходные

В ближайшие выходные, 16 и 17 марта, чиновники Екатеринбурга продолжат работать. Это связано с выборами главы страны.
Сюжет
Выборы

Заявление об этом сделал глава города Алексей Орлов, передает «ФедералПресс». При этом представителям власти предоставят возможность взять отгул.

Всего в уральской столице откроются 600 участков для голосования. Из них 25 — временные. Они расположены в аэропорту Кольцово, на одном из вокзалов, в СИЗО, в общественном центре УрФУ и по некоторым другим адресам.

Напомним, что на президентский пост баллотируются четыре человека. В бюллетенях россине увидят четыре фамилии: Харитонов, Даванков, Слуцкий и Путин.

Ранее сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила пожаловались на тяжелый график работы.

Подготовка к выборам президента России завершается в Свердловской области
Узнать подробнее
#Политика#Работа#Чиновники#Президент#Алексей Орлов#Избирательные участки#Екатеринбург#Выборы#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
Сегодня, 10:46
«Смрад. Дышать нечем»: жители Верхней Салды жалуются на запах гари с полигона ТБО
Сегодня, 08:29
Блины подорожали в Свердловской области к Масленице
Сегодня, 10:53
«Угрожал ножом и пистолетом»: 55-летний тагильчанин устроил пьяный дебош в подъезде
Сегодня, 11:46
«К ней пришло пятеро»: появились подробности по делу о групповом сексе с 11-летней
Сегодня, 12:45
Бывший парень воспитательницы из Нижнего Тагила отправил их хоум-видео в рабочий чат
Сегодня, 10:52
"