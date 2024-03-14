Чиновники из Екатеринбурга перешли на круглосуточную работу

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Заявление об этом сделал глава города Алексей Орлов, передает «ФедералПресс». При этом представителям власти предоставят возможность взять отгул.
Всего в уральской столице откроются 600 участков для голосования. Из них 25 — временные. Они расположены в аэропорту Кольцово, на одном из вокзалов, в СИЗО, в общественном центре УрФУ и по некоторым другим адресам.
Напомним, что на президентский пост баллотируются четыре человека. В бюллетенях россине увидят четыре фамилии: Харитонов, Даванков, Слуцкий и Путин.
Ранее сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила пожаловались на тяжелый график работы.