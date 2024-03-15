Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Свою позицию глава региона обозначил по месту прописки на избирательном участке, расположенном в гимназии № 104 в Екатеринбурге, в первый же день выборов — 15 марта. Он призвал всех свердловчан прийти на избирательные участки.
Всегда участвовать в выборах важно и нужно, — отметил Евгений Куйвашев.
Напомним, выборы президента РФ пройдут по всей стране с 15 по 17 марта 2024 года. Все избирательные участки будут открыты ежедневно с 8 до 20 часов.