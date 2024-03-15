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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента

15 марта 2024, 09:03
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Евгений Куйвашев принял участие в выборах президента Российской Федерации.
Сюжет
Выборы

Свою позицию глава региона обозначил по месту прописки на избирательном участке, расположенном в гимназии № 104 в Екатеринбурге, в первый же день выборов — 15 марта. Он призвал всех свердловчан прийти на избирательные участки.

Всегда участвовать в выборах важно и нужно, — отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, выборы президента РФ пройдут по всей стране с 15 по 17 марта 2024 года. Все избирательные участки будут открыты ежедневно с 8 до 20 часов.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в выборах президента России
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#Общество#Свердловская область#Выборы президента#Евгений Куйвашев#Избирательный участок#Екатеринбург#Выборы#Анастасия Имамахметова#Свердловчане
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