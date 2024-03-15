Восемь красоток пришли на шоу ради флирта со звездой из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На шоу пришли восемь девушек. Каждая из них хотела показаться самой оригинальной.
От тебя пахнет булочкой, и мне впервые хочется трахнуть булочку, — сказала одна из участниц.
Другая участница программы предложила Алексею «быстренько к ней в трусы».
Недавно мне удалили зубы мудрости. Теперь у меня много места во рту, — сообщила другая девушка.
В финал вышли две участницы. В результате девушка Дарья обыграла участницу Кристину.
Известно, что год назад жена Леши Свика подала на развод. У пары есть ребенок.
Ранее сообщалось, что архитектор из Екатеринбурга сражалась за парня на телевидении.