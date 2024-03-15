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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Девушки пришли на шоу к Леше Свику из Екатеринбурга

Восемь красоток пришли на шоу ради флирта со звездой из Екатеринбурга

15 марта 2024, 10:33
Фото: Скрин с видео

Девушки пришли на шоу к Леше Свику из Екатеринбурга

Мужчине в рамках шоу «флирт» предстояло оценить то, как девушки с ним заигрывали, и сказать либо да, либо нет.

На шоу пришли восемь девушек. Каждая из них хотела показаться самой оригинальной.

От тебя пахнет булочкой, и мне впервые хочется трахнуть булочку, — сказала одна из участниц.

Другая участница программы предложила Алексею «быстренько к ней в трусы».

Недавно мне удалили зубы мудрости. Теперь у меня много места во рту, — сообщила другая девушка.

В финал вышли две участницы. В результате девушка Дарья обыграла участницу Кристину.

Известно, что год назад жена Леши Свика подала на развод. У пары есть ребенок.

Ранее сообщалось, что архитектор из Екатеринбурга сражалась за парня на телевидении.

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#Свободное время#Шоу#Финал#Телевизор#Развод#Екатеринбург#Булочка#Дарья Сорокина
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