Евгений Куйвашев принял участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов»

Во время участия в онлайн-марафоне «Ночь выборов-2024» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил перспективы системы дистанционного электронного голосования, к которой подключились почти 10 процентов избирателей региона.

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