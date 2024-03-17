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Updated Сегодня, 15:58

Евгений Куйвашев принял участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов»

Евгений Куйвашев принял участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов»

17 марта 2024, 15:56
Фото: Павел Ворожцов
Во время участия в онлайн-марафоне «Ночь выборов-2024» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил перспективы системы дистанционного электронного голосования, к которой подключились почти 10 процентов избирателей региона.
Сюжет
Выборы

На Среднем Урале живут более 3 млн избирателей. Десятая часть из приняла участие в выборах дистанционно.

Мы понимаем, что за цифровым развитием будущее. Сегодня во многих сферах применяется только «цифра». Впоследствии многие общественные процессы будут происходить именно через «цифру», я имею в виду решение муниципальных, районных, общеобластных вопросов. Поэтому мы за самые прогрессивные новшества, — сообщил глава региона.

Помимо участия в онлайн-марафоне, Евгений Куйвашев проверил работу свердловского Центра общественного наблюдения. Губернатор поблагодарил специалистов Центра за качественную работу и отметил важность и нужность их дела.

Ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев отметил эффективность ДЭГ на выборах в Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента
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#Свердловская область#Губернатор#Евгений Куйвашев#Специалисты#Избиратели#Средний Урал#Эффективность#Екатеринбург#Выборы#Анастасия Имамахметова#Центр общественного наблюдения
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