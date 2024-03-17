Евгений Куйвашев принял участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов»

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
На Среднем Урале живут более 3 млн избирателей. Десятая часть из приняла участие в выборах дистанционно.
Мы понимаем, что за цифровым развитием будущее. Сегодня во многих сферах применяется только «цифра». Впоследствии многие общественные процессы будут происходить именно через «цифру», я имею в виду решение муниципальных, районных, общеобластных вопросов. Поэтому мы за самые прогрессивные новшества, — сообщил глава региона.
Помимо участия в онлайн-марафоне, Евгений Куйвашев проверил работу свердловского Центра общественного наблюдения. Губернатор поблагодарил специалистов Центра за качественную работу и отметил важность и нужность их дела.
Ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев отметил эффективность ДЭГ на выборах в Свердловской области.