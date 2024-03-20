20 современных контейнеров для сбора мусора получил Ивдельский городской округ

В рамках модернизации в Ивдельский городской округ были доставлены современные контейнеры из пластика с крышками и колесными парами. Такие баки, в отличие от тех, что выполнены из металла, не впитывают грязь и запах и со временем не подвергаются коррозии. Кроме этого, опрокидывание емкостей проходит внутри самого мусоровоза. Все это исключает просыпание отходов при их погрузке.