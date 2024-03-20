20 современных контейнеров для сбора мусора получил Ивдельский городской округ

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Согласно санитарным нормам, все площадки для сбора ТКО должны быть оборудованы твердым водонепроницаемым бетонным или асфальтовым покрытием, ограждениями с трех сторон высотой не менее 1,5 метров и навесами для минимизации попадания осадков в виде снега или дождя. Ответственность за правильное обустройство и своевременное обновление мест для сбора мусора лежит на собственниках земельных участков. Сюда относятся администрация муниципалитета и управляющие компании.
В рамках модернизации в Ивдельский городской округ были доставлены современные контейнеры из пластика с крышками и колесными парами. Такие баки, в отличие от тех, что выполнены из металла, не впитывают грязь и запах и со временем не подвергаются коррозии. Кроме этого, опрокидывание емкостей проходит внутри самого мусоровоза. Все это исключает просыпание отходов при их погрузке.
Совсем недавно TagilCity.ru сообщал, какой спецтранспорт работает в Свердловской области, чем отличаются машины с боковой и задней загрузками, зачем нужен бункеровоз и сколько всего отходов туда помещается.
Администрация ГО своими силами реконструировала восемь мест накопления ТКО и обратилась к региональному оператору за помощью в оборудовании этих площадок новыми емкостями.
Мы всегда идем навстречу органам местного самоуправления и, когда видим, что действительно на территории ведется работа по модернизации инфраструктуры, берем на себя затраты по оборудованию площадок новыми баками, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
По данным на начало 2024 года, в Ивдельском городском округе региональный оператор забирает на утилизацию твердые коммунальные отходы с более чем 160 мест накопления ТКО.
Напомним, за несколько лет реализации экологической реформы в Свердловской области специалисты оборудовали порядка тысячи новых контейнерных площадок. Их обустраивают во всех населенных пунктах региона, а также в садовых товариществах. Лидером по количеству новых мест накопления твердых коммунальных отходов стал Нижний Тагил — здесь появилось более 200 точек для сбора.