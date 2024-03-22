Мэр Москвы Собянин поручил властям оказать помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Глава Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале заявил о том, что власти города окажут помощь тем, кто пострадал во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия… Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося, — написал градоначальник.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере пятеро неизвестных открыли стрельбу в ТЦ перед концертом группы «Пикник». Они расстреливали людей, судя по видеозаписям из открытых источников. По предварительной информации пострадали более 30 человек и погибли более 10, однако официальных данных пока нет. Сейчас у здания «Крокус Сити Холла» находятся все необходимые спецслужбы, пострадавшим оказывается помощь.