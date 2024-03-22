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Мэр Москвы пообещал оказать помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Мэр Москвы Собянин поручил властям оказать помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

22 марта 2024, 18:57
Фото: Известия

Мэр Москвы пообещал оказать помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Глава Москвы сделал первые заявления после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Глава Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале заявил о том, что власти города окажут помощь тем, кто пострадал во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия… Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося, — написал градоначальник.
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Ранее сообщалось, что по меньшей мере пятеро неизвестных открыли стрельбу в ТЦ перед концертом группы «Пикник». Они расстреливали людей, судя по видеозаписям из открытых источников. По предварительной информации пострадали более 30 человек и погибли более 10, однако официальных данных пока нет. Сейчас у здания «Крокус Сити Холла» находятся все необходимые спецслужбы, пострадавшим оказывается помощь.

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#Происшествия#Россия#Москва#Терроризм#Террорист#Теракт#Сергей Собянин#Террористы#Юлия Мамонтова#Крокус Сити Холл#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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