Мэр Москвы Собянин поручил властям оказать помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пятеро неизвестных открыли стрельбу в ТЦ перед концертом группы «Пикник». Они расстреливали людей, судя по видеозаписям из открытых источников. По предварительной информации пострадали более 30 человек и погибли более 10, однако официальных данных пока нет. Сейчас у здания «Крокус Сити Холла» находятся все необходимые спецслужбы, пострадавшим оказывается помощь.