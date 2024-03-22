Жертва тренера ММА и сутенера из Екатеринбурга обратилась в полицию

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Речь идет о тренере по имени Александр и по кличке Клепа. На днях его задержали. В попытке скрыться от правоохранителей он выпрыгнул из окна и переломал ноги, сейчас он в больнице.
По словам нескольких его жертв, он заставлял девушек заниматься сексом с другими мужчинами, также они платили Клепе деньги и влезали в долговые обязательства. А еще он шантажировал их интимными видео, грозил показать их родителям, пишет Е1.
Недавно еще одна девушка подала на Александра заявление в полицию. По ее словам, некоторое время они с Александром были парнем и девушкой.
Я была его девушкой, забеременела от него. И пока я была беременна, он принуждал работающих на него девочек сосать и трахаться с ним и его друзьями бесплатно. Иначе — бил, — рассказала пострадавшая.
Узнав это, девушка бросила парня. И после этого у нее случился выкидыш, как она полагает, из-за пережитого стресса.
Девушка утверждает, что, уходя, Клепа украл у нее 30 тысяч. Кроме того, он часто дрался в клубах. Девушек в проституцию он заманивал заработком, который они в последствии почти весь отдавали ему. Уйти они не могли из-за его угроз, поэтому фактически попадали в сексуальное рабство.
Одна не хотела работать на него — он избил ее до гематом и местами сбрил волосы триммером на голове. У другой забрали машину, — рассказала девушка.
Напомним, что злоумышленнику 26 лет.