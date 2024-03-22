Жертва тренера ММА и сутенера из Екатеринбурга обратилась в полицию

Девушка утверждает, что, уходя, Клепа украл у нее 30 тысяч. Кроме того, он часто дрался в клубах. Девушек в проституцию он заманивал заработком, который они в последствии почти весь отдавали ему. Уйти они не могли из-за его угроз, поэтому фактически попадали в сексуальное рабство.