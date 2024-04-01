Главным по светофорам в Екатеринбурге назначен экс-замминистра из Краснодарского края

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Данные о назначении размещена сайте ведомства. Отмечается, что в мэрии Кубани Акутин трудился с 2019 по 2020 годы. После он был главой курского «Центре капремонта».
В 2023 году Акутин переехал в столицу Урала, где получил должность директора «Управления капстроительства». Прошлый глава ЦОДа Меркулов отправился в отставку в январе 2024 года. На этом руководящем посту он пробыл три года.
Ранее сообщалось, что у Губернаторского лицея в Екатеринбурге появился новый директор. Им стал Игорь Климовских.