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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Екатеринбурге появился новый начальник МБУ «Центр организации движения»

Главным по светофорам в Екатеринбурге назначен экс-замминистра из Краснодарского края

1 апреля 2024, 13:32
Фото: 1MI

В Екатеринбурге появился новый начальник МБУ «Центр организации движения»

В Екатеринбурге появился новый начальник у МБУ «Центр организации движения». Должность занял экс-замминистра ЖКХ Краснодарского края Евгений Акутин.

Данные о назначении размещена сайте ведомства. Отмечается, что в мэрии Кубани Акутин трудился с 2019 по 2020 годы. После он был главой курского «Центре капремонта».

В 2023 году Акутин переехал в столицу Урала, где получил должность директора «Управления капстроительства». Прошлый глава ЦОДа Меркулов отправился в отставку в январе 2024 года. На этом руководящем посту он пробыл три года.

Ранее сообщалось, что у Губернаторского лицея в Екатеринбурге появился новый директор. Им стал Игорь Климовских.

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#Политика#Свердловская область#ЖКХ#Начальник#Назначение#Руководитель#Должность#Краснодарский край#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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