Подростки забрались на крышу в Нижнем Тагиле и рисовали граффити

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По словам очевидицы, несмотря на то, что подростков выгнали, порисовать они успели.
Поражаюсь их наглости и безрассудности. Я в своем детстве такого даже представить не могла — залезть на крышу и пакостить, — заявила подписчица сообщества.
Женщина заявила, что такие рисунки портят город. Кроме того, дети рискуют жизнью, залезая на крышу, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, ранее стало известно о том, что подростки по ночам громят и пытаются угонять автомобили. Инциденты произошли на Красном Камне. В полиции Нижнего Тагила заявили, что уже задержаны двое подростков.