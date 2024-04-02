tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Жители Нижнего Тагила прогнали с крыши дома подростков, рисующих граффити

Подростки забрались на крышу в Нижнем Тагиле и рисовали граффити

2 апреля 2024, 05:24
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила прогнали с крыши дома подростков, рисующих граффити

Жители дома на Октябрьском проспекте, 12 сообщили о подростках, которые залезли на крышу и рисовали там граффити. Детей прогнали.

По словам очевидицы, несмотря на то, что подростков выгнали, порисовать они успели.

Поражаюсь их наглости и безрассудности. Я в своем детстве такого даже представить не могла — залезть на крышу и пакостить, — заявила подписчица сообщества.
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Женщина заявила, что такие рисунки портят город. Кроме того, дети рискуют жизнью, залезая на крышу, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, ранее стало известно о том, что подростки по ночам громят и пытаются угонять автомобили. Инциденты произошли на Красном Камне. В полиции Нижнего Тагила заявили, что уже задержаны двое подростков.

В Екатеринбурге дети бегают по крыше магазина и бросают в людей снег
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Дети#Подростки#Граффити#Рисование#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
Подпишитесь
Пропавшие замеры, антирейтинг и МУП Невьянска: экоитоги Тагила и области с 25 марта
Вчера, 10:28
Спортивная гордость Верхней Салды: каких чемпионов готовят в городе?
31 марта, 15:25
Клещевым энцефалитом после выпитого молока заболел житель Свердловской области
Вчера, 09:21
«Отправке подлежат 58 тысяч человек»: в ЦВО рассказали подробности весеннего призыва
Вчера, 13:31
Пенсии проиндексировали пенсионерам Свердловской области
Вчера, 12:50
Припаркованные авто будут эвакуировать с центральных улиц Тагила при уборке снега
Вчера, 12:35
"