Жительница Екатеринбурга покрылась сыпью после посещения новых терм

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Девушка отметила, что после выхода из бассейна у компании все стало чесаться и покраснело. После душа стало легче, но при новом заходе в бассейн все также стало чесаться. В результате компания ушла.
Дарья добавила, что медицинскую помощь им никто не оказал, и администраторы не смогли помочь. При этом администраторы их уверили, что это нормально и что дети тоже часто выходят красные и опухшие, пишет Е1.
В самом термальном комплексе отметили, что у них имеется медкабинет, а врач есть у бассейна всегда, а также в момент парений. При этом до кабинета можно добраться по специальной навигации.
Дарья утверждает, что спасатели отказались дать таблетки или мази. В комплексе пояснили, что это запрещено законом. От девушки поступила претензия, и она будет рассмотрена.
В «Югах» добавили, что режим обеззараживания воды у них строгий. А в часы работы никакие растворы не добавляются. По словам представителей, пробы воды берутся каждые 4 часа и концентрация хлора там в норме.
Напомним, ранее житель Свердловской области заболел клещевым энцефалитом после того, как выпил козье молоко.