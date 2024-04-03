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Жительница Екатеринбурга пожаловалась на сыпь после посещения новых терм

Жительница Екатеринбурга покрылась сыпью после посещения новых терм

3 апреля 2024, 03:52
Фото: Официальный сайт термального комплекса «Юга»

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на сыпь после посещения новых терм

Жительница Екатеринбурга Дарья заявила о том, что покрылась сыпью после того, как посетила новый термальный комплекс «Юга» в Горном Щите. По словам девушки, это случилось 2 апреля. Она отмечала свой день рождения с друзьями. Через 40 минут купания в бассейне у всех началась аллергия.

Девушка отметила, что после выхода из бассейна у компании все стало чесаться и покраснело. После душа стало легче, но при новом заходе в бассейн все также стало чесаться. В результате компания ушла.

Дарья добавила, что медицинскую помощь им никто не оказал, и администраторы не смогли помочь. При этом администраторы их уверили, что это нормально и что дети тоже часто выходят красные и опухшие, пишет Е1.

В самом термальном комплексе отметили, что у них имеется медкабинет, а врач есть у бассейна всегда, а также в момент парений. При этом до кабинета можно добраться по специальной навигации.

Дарья утверждает, что спасатели отказались дать таблетки или мази. В комплексе пояснили, что это запрещено законом. От девушки поступила претензия, и она будет рассмотрена.

В «Югах» добавили, что режим обеззараживания воды у них строгий. А в часы работы никакие растворы не добавляются. По словам представителей, пробы воды берутся каждые 4 часа и концентрация хлора там в норме.

Напомним, ранее житель Свердловской области заболел клещевым энцефалитом после того, как выпил козье молоко.

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#Происшествия#Больница#Отдых#Болезнь#Жалоба#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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