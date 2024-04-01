Клещевым энцефалитом после выпитого молока заболел житель Свердловской области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Это случилось в прошлом году. Молоко было некипяченым, рассказала глава Городского центра лечения клещевых инфекций, пишет «КП-Екатеринбург».
Отмечается, что мужчину не кусал клещ. Он просто выпил некипяченое молоко. Теперь он находится под диспансерным наблюдением. Он вовремя получил медпомощь, поэтому был спасен.
Отмечается, что такие случаи фиксируются практически ежегодно. В основном от подобного страдают дети.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области появились клещи.