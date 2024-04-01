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Published Сегодня, 09:21

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Клещевым энцефалитом после выпитого молока заболел житель Свердловской области

Клещевым энцефалитом после выпитого молока заболел житель Свердловской области

1 апреля 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Житель Свердловской области выпил козье молоко и заразился клещевым энцефалитом.

Это случилось в прошлом году. Молоко было некипяченым, рассказала глава Городского центра лечения клещевых инфекций, пишет «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что мужчину не кусал клещ. Он просто выпил некипяченое молоко. Теперь он находится под диспансерным наблюдением. Он вовремя получил медпомощь, поэтому был спасен.

Отмечается, что такие случаи фиксируются практически ежегодно. В основном от подобного страдают дети.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области появились клещи.

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#Дети#Свердловская область#Здоровье#Мужчина#Молоко#Клещевой энцефалит#Энцефалит#Екатеринбург#Медпомощь#Дарья Сорокина
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