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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

МЧС выпустило срочное обращение к жителям Свердловской области из-за паводка

МЧС выпустило срочное обращение к жителям Свердловской области из-за паводка

9 апреля 2024, 11:07
Фото: 1MI
МЧС обратилось к жителям Свердловской области из-за предстоящего паводкоопасного периода. Там напомнили, как вести себя при возникновении ЧС.

В сообщении ведомства говорится, чтобы не стать жертвой стихии нужно запомнить правила безопасного поведения.

Фото: МЧС по Свердловской области

Так, если жилье оказалось в зоне паводка, нужно отключить свет и газ, собрать свои вещи и вывести животных. Также нужно предупредить других людей об опасной ситуации.

Для безопасности стоит забраться на крыши зданий или верхние этажи и слушать радио, чтобы не пропустить сообщения спасателей.

Напомним, на данный момент в регионе выявлены семь паводкоопасных направлений. Если будет ухудшаться обстановка, то будут приняты меры и оповещены граждане.

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#Общество#Свердловская область#Безопасность#Паводок#Затопление#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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