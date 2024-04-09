МЧС выпустило срочное обращение к жителям Свердловской области из-за паводка

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В сообщении ведомства говорится, чтобы не стать жертвой стихии нужно запомнить правила безопасного поведения.
Так, если жилье оказалось в зоне паводка, нужно отключить свет и газ, собрать свои вещи и вывести животных. Также нужно предупредить других людей об опасной ситуации.
Для безопасности стоит забраться на крыши зданий или верхние этажи и слушать радио, чтобы не пропустить сообщения спасателей.
Напомним, на данный момент в регионе выявлены семь паводкоопасных направлений. Если будет ухудшаться обстановка, то будут приняты меры и оповещены граждане.