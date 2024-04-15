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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

В уральском поселке жители дома с дыркой в крыше ждут ремонта

«Может свалиться в любом момент»: жители поселка под Тагилом ждут ремонт вентиляции

15 апреля 2024, 10:52
Фото: tagilcity.ru/Надежда Б.

В уральском поселке жители дома с дыркой в крыше ждут ремонта

Жители одного из двухэтажных домов в поселке Первомайский под Нижним Тагилом ждут ремонта крыши. Дело в том, что там сломалась вентиляция — кирпичное сооружение, которое может упасть в любой момент.

Обеспокоенные жильцы дома рассказали редакции TagilCity.ru, что вентиляция на доме упала 28 марта. Они обратились в управляющую компанию, однако до сих пор меры по ликвидации опасной конструкции предприняты не были. Жители опасаются того, что кусок вентиляции упадет с крыши.

Все всё знают и ничего никто не делает. Сначала сказали, что пусть растает снег. Скользко. Снег растаял, вода протекла на потолок. Эта глыба из кирпича может свалится в любое время из-за деформации шифера, — сообщила редакции местная жительница Надежда.
Фото: tagilcity.ru/Надежда Б.

Жители второго этажа теперь жалуются на промокший потолок из-за растаявшего снега. На момент подготовки материала, к 11 апреля, никаких ремонтных работ в доме не проводили. Однако 12 апреля, по словам Надежды, приходил слесарь с монтажной пеной.

Сегодня пришел слесарь и заделал, запенил все. Но вытяжку не стали делать. Просто листом закрыли чтобы не текло, — рассказала местная жительница.

Дозвониться до управляющей компании редакции TagilCity.ru не удалось — по номеру телефона никто не ответил. Жительница Первомайского рассказала, что 12 апреля на двери УК висел замок, приема граждан не было.

В управлении ЖКХ Горноуральского городского округа отметили, что ремонт будет делать именно УК.

Управляющая компания в курсе. Они обещали сделать ремонт к 1 мая, — пояснили редакции TagilCity.ru в управлении ЖКХ.
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#Юлия Мамонтова#ГГО и пригород#Эксклюзив#Ремонт#Крыша#ЖКХ#Поломка#Первомайский#Екатеринбург
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