«Может свалиться в любом момент»: жители поселка под Тагилом ждут ремонт вентиляции

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Обеспокоенные жильцы дома рассказали редакции TagilCity.ru, что вентиляция на доме упала 28 марта. Они обратились в управляющую компанию, однако до сих пор меры по ликвидации опасной конструкции предприняты не были. Жители опасаются того, что кусок вентиляции упадет с крыши.
Все всё знают и ничего никто не делает. Сначала сказали, что пусть растает снег. Скользко. Снег растаял, вода протекла на потолок. Эта глыба из кирпича может свалится в любое время из-за деформации шифера, — сообщила редакции местная жительница Надежда.
Жители второго этажа теперь жалуются на промокший потолок из-за растаявшего снега. На момент подготовки материала, к 11 апреля, никаких ремонтных работ в доме не проводили. Однако 12 апреля, по словам Надежды, приходил слесарь с монтажной пеной.
Сегодня пришел слесарь и заделал, запенил все. Но вытяжку не стали делать. Просто листом закрыли чтобы не текло, — рассказала местная жительница.
Дозвониться до управляющей компании редакции TagilCity.ru не удалось — по номеру телефона никто не ответил. Жительница Первомайского рассказала, что 12 апреля на двери УК висел замок, приема граждан не было.
В управлении ЖКХ Горноуральского городского округа отметили, что ремонт будет делать именно УК.
Управляющая компания в курсе. Они обещали сделать ремонт к 1 мая, — пояснили редакции TagilCity.ru в управлении ЖКХ.