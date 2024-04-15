«Может свалиться в любом момент»: жители поселка под Тагилом ждут ремонт вентиляции

Обеспокоенные жильцы дома рассказали редакции TagilCity.ru, что вентиляция на доме упала 28 марта. Они обратились в управляющую компанию, однако до сих пор меры по ликвидации опасной конструкции предприняты не были. Жители опасаются того, что кусок вентиляции упадет с крыши.