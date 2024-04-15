В Ачите под суд отправится продавший алкоголь ребенку продавец

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Жительница Ачитского района, которая работает в сельском магазине, уже попадалась на таком же правонарушении, однако в феврале 2024 года опять не проследила и продала алкоголь ребенку, сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.
Против незадачливой продавщицы за повторное правонарушение возбудили уголовное дело, которое рассмотрит по существу Красноуфимский районный суд.
Ранее в Екатеринбурге алкоголем без акцизов торговали в киоске прямо около школы.