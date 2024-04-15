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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Ачите будут судить продавца за продажу алкоголя несовершеннолетнему

В Ачите под суд отправится продавший алкоголь ребенку продавец

15 апреля 2024, 15:52
Фото: 1MI

В Ачите будут судить продавца за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Продавец-кассир в сельмаге Ачитского района продал бутылку спиртного несовершеннолетнему подростку и попался.

Жительница Ачитского района, которая работает в сельском магазине, уже попадалась на таком же правонарушении, однако в феврале 2024 года опять не проследила и продала алкоголь ребенку, сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.

Против незадачливой продавщицы за повторное правонарушение возбудили уголовное дело, которое рассмотрит по существу Красноуфимский районный суд.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Уголовное дело#Алкоголь#Красноуфимск#Продажа#Продавец#18+#Екатеринбург
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