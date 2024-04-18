В Екатеринбурге по подозрению в хищении задержана экс-глава «Движения первых»

Напомним, что «Движение первых» работает в России с 2022 года, отделения созданы во всех российских регионах. Молодежную организацию курирует лично Владимир Путин. В 2024 году на проведение патриотических конкурсов, слетов и акций из федерального бюджета было выделено более 108 млрд рублей. Из низ 17,7 млрд получили регионы РФ.