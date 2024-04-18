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В Екатеринбурге ФСБ задержала экс-главу «Движения первых» региона Ермаченко

В Екатеринбурге по подозрению в хищении задержана экс-глава «Движения первых»

18 апреля 2024, 10:10
Фото: страница Натальи Ермаченко в ВК

В Екатеринбурге ФСБ задержала экс-главу «Движения первых» региона Ермаченко

ФСБ подозревает бывшую главу свердловского «Движения первых» Наталью Ермаченко в растрате денежных средств, выделенных по нацпроекту «Образование».

Деньги, в краже которых подозревают молодежного лидера, должны были пойти на патриотическое воспитание, информирует Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Речь может идти о сумме в 4,3 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Ермаченко руководила областным отделением молодежной организации с марта 2023 по март 2024 года.

Официальных комментариев представители силовых ведомств пока не давали.

Напомним, что «Движение первых» работает в России с 2022 года, отделения созданы во всех российских регионах. Молодежную организацию курирует лично Владимир Путин. В 2024 году на проведение патриотических конкурсов, слетов и акций из федерального бюджета было выделено более 108 млрд рублей. Из низ 17,7 млрд получили регионы РФ.

Напомним, что 10 лет за взятку налоговому инспектору может грозить главному свердловскому десантнику Евгению Тетерину.

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#Дарья Бобровицкая
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