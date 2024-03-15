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Главврачом больницы в Тугулыме стал доктор с судимостью за коррупцию

Главврачом больницы в Тугулыме стал доктор с судимостью за коррупцию

15 марта 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
В Тугулыме новым главврачом больницы стал Сергей Гультяев, который был осужден за взятку в особо крупном размере.

Ранее Гультяев возглавлял детское медучреждение в Каменске-Уральском. В 2024 году, после январских праздников, его назначили главным врачом больницы в Тугулыме, пишет Ура.ру.

Напомним, Гультяев был арестован в апреле 2019 года по обвинению в коррупции. Известно, что он брал взятки на сумму более трех миллионов рублей. После того, как его задержали, у него дома провели обыск.

Также ему инкриминировали злоупотребление служебными обязанности и использование фальшивого документа. За взятку ему вынесли приговор — оплатить штраф в размере 2,4 миллиона рублей.

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