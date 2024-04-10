tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Главному свердловскому десантнику грозит 10 лет за дачу взятки

Участник СВО и главный свердловский десантник может сесть на 10 лет за взятку

10 апреля 2024, 15:21
Фото: 1MI

Главному свердловскому десантнику грозит 10 лет за дачу взятки

Председатель свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин может отправиться за решетку на 10 лет за взятку налоговику. Такой срок для бывшего военного запросила прокуратура.

Гособвинение просит приговорить Тетерина к 10 годам тюрьмы и 30 млн рублей штрафа за дачу взятки инспектору ФНС, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Главный десантник региона был задержан ФСБ в ноябре 2021 года. Его обвинили в передаче трех миллионов рублей налоговику за то, чтобы тот не заметил нарушения в работе местного карьера. Изначально Тетерин находился в СИЗО, но после начала СВО в 2022 году попросился в зону боевых действий, где он получил медаль «За храбрость» и звание старшего лейтенанта.

В Екатеринбурге суд отказал осужденному за крупную взятку банкиру в снятии судимости
Узнать подробнее

В 2024 году Тетерин был уволен со службы, и процесс против него почти сразу же возобновился. Службу в зоне СВО могут учесть при вынесении приговора в качестве смягчающего обстоятельства.

Ранее гособвинение потребовало девять лет тюрьмы для бывшего мэра Пышминского ГО, обвиняемого в коррупции.

Читайте также:
Прибил гвоздями к полу: в Екатеринбурге начался суд над изувечившим подругу мужчинойМужчина высказал мнение о поджигателях военкомата и попал под суд в Екатеринбурге«Качку» из Екатеринбурга вынесли приговор за контрабанду тестостерона
#Суд#Уголовное дело#Взятка#18+#Екатеринбург#Десантник#СВО#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Залитые мосты, проспекты и плывущие трамваи: как и в какие годы тонул Нижний Тагил
Вчера, 16:54
Стрит-арт «Разлука» появился в заброшенном здании в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:54
Параду Победы быть: мероприятия 9 Мая пройдут под усиленной охраной силовиков
Вчера, 16:51
Тотальный диктант и Детский диктант пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
Метеорит выставили на продажу в Нижнем Тагиле за 5 млн рублей
Сегодня, 04:12
Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года
Сегодня, 02:14
"