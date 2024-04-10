Участник СВО и главный свердловский десантник может сесть на 10 лет за взятку

Главный десантник региона был задержан ФСБ в ноябре 2021 года. Его обвинили в передаче трех миллионов рублей налоговику за то, чтобы тот не заметил нарушения в работе местного карьера. Изначально Тетерин находился в СИЗО, но после начала СВО в 2022 году попросился в зону боевых действий, где он получил медаль «За храбрость» и звание старшего лейтенанта.