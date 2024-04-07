Мужчина высказал мнение о поджигателях военкомата и попал под суд в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Обвиняемого зовут Газиз Давлетбаев. Решением суда мужчине назначили два года отбывания срока в колонии, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года. Тогда Газиз высказался о деле двоих мужчин, которые едва ли не сожгли один из свердловских военкоматов. Мужчина написал, что «в новой России их назовут героями».
Известно, что прокуратура запрашивала для злоумышленника 4,5 года тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что екатеринбургский суд оставил под стражей студента МГУ за оправдание террористических действий.