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В Екатеринбурге вынесен приговор за оправдание терроризма

Мужчина высказал мнение о поджигателях военкомата и попал под суд в Екатеринбурге

7 апреля 2024, 11:51
Фото: 1MI

В Екатеринбурге вынесен приговор за оправдание терроризма

Суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине из Магнитогорска по статье за оправдание терроризма.

Обвиняемого зовут Газиз Давлетбаев. Решением суда мужчине назначили два года отбывания срока в колонии, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года. Тогда Газиз высказался о деле двоих мужчин, которые едва ли не сожгли один из свердловских военкоматов. Мужчина написал, что «в новой России их назовут героями».

Известно, что прокуратура запрашивала для злоумышленника 4,5 года тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский суд оставил под стражей студента МГУ за оправдание террористических действий.

Пиарщик из Екатеринбурга Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма
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