Бизнесменам в Екатеринбурге разрешили заниматься кремацией

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Согласно новым правилам, вводится понятие «кремационный блок». В нем разрешается сжигать останки и хранить прах до момента передачи родным умершего. Отличается такая система от классического крематория тем, что в кремационном блоке запрещено организовывать прощания и хранить колумбарии.
Такие блоки в уральской столице могут быть в том числе в частных руках, а не только в ведении государства или муниципалитета. В документе сообщается, что каждую кремацию будет необходимо зарегистрировать в специализированной книге. Последняя должна быть передана в службу похоронного дела.
В результате парламентарии проголосовали солидарно за изменение, несмотря на то, что незадолго до голосования эта тема вызывала у них дискуссию.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржцам запретили ездить по кладбищам на электросамокатах.