Бизнесменам в Екатеринбурге разрешили заниматься кремацией

Такие блоки в уральской столице могут быть в том числе в частных руках, а не только в ведении государства или муниципалитета. В документе сообщается, что каждую кремацию будет необходимо зарегистрировать в специализированной книге. Последняя должна быть передана в службу похоронного дела.