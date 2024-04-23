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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Бизнесменам в Екатеринбурге разрешили заниматься кремацией

Бизнесменам в Екатеринбурге разрешили заниматься кремацией

23 апреля 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
Предпринимателям из Екатеринбурга разрешили заниматься кремацией граждан. Дума 23 апреля поддержала новые правила работы. Главным вопросом на заседании стало введение частных крематориев.

Согласно новым правилам, вводится понятие «кремационный блок». В нем разрешается сжигать останки и хранить прах до момента передачи родным умершего. Отличается такая система от классического крематория тем, что в кремационном блоке запрещено организовывать прощания и хранить колумбарии.

Такие блоки в уральской столице могут быть в том числе в частных руках, а не только в ведении государства или муниципалитета. В документе сообщается, что каждую кремацию будет необходимо зарегистрировать в специализированной книге. Последняя должна быть передана в службу похоронного дела.

В результате парламентарии проголосовали солидарно за изменение, несмотря на то, что незадолго до голосования эта тема вызывала у них дискуссию.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцам запретили ездить по кладбищам на электросамокатах.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Госдума#Кремация#Крематорий#Екатеринбург#Рекомендации
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