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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Синоптики призвали не бояться «ржавого дождя» в Свердловской области

Синоптики призвали не бояться «ржавого дождя» в Свердловской области

26 апреля 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
«Ржавый дождь» может не дойти до Свердловской области. Воздух, который несет песок с Сахары, вероятнее всего не дойдет до региона, считает метеоролог Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Она считает, что большая часть осадков осядет на европейской части. Сильных потоков над Уралом она не видит. Во всяком случае, это маловероятно.

Синоптик отметила, что в регионе будут осадки в виде дождя в скором времени. А если «ржавый дождь» все же дойдет до региона, то удивляться не стоит. Ведь, к примеру, желтый снег недавно выпадал в Пермском крае. Туда тоже прилетел песок.

В выходные дни в Нижнем Тагиле прогнозируется сильный ветер. 28 апреля в городе ветер поднимется до 18 метров в секунду.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Осадки#Дождь#Регион#Синоптики#Окружающая среда#Пермский край#УГМС#Екатеринбург#Метеоролог#Урал
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