Синоптики призвали не бояться «ржавого дождя» в Свердловской области

Синоптик отметила, что в регионе будут осадки в виде дождя в скором времени. А если «ржавый дождь» все же дойдет до региона, то удивляться не стоит. Ведь, к примеру, желтый снег недавно выпадал в Пермском крае. Туда тоже прилетел песок.