Синоптики призвали не бояться «ржавого дождя» в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Она считает, что большая часть осадков осядет на европейской части. Сильных потоков над Уралом она не видит. Во всяком случае, это маловероятно.
Синоптик отметила, что в регионе будут осадки в виде дождя в скором времени. А если «ржавый дождь» все же дойдет до региона, то удивляться не стоит. Ведь, к примеру, желтый снег недавно выпадал в Пермском крае. Туда тоже прилетел песок.
В выходные дни в Нижнем Тагиле прогнозируется сильный ветер. 28 апреля в городе ветер поднимется до 18 метров в секунду.