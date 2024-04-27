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Сотрудники полиции задержали 11 мигрантов-нелегалов в Березовском

Сотрудники полиции задержали 11 мигрантов-нелегалов в Березовском

27 апреля 2024, 10:47
Фото: 1MI
11 мигрантов-нелегалов были задержаны в Березовском сотрудниками правоохранительных органов.

Всего правоохранители проверили 98 человек. 11 из них находились на территории страны нелегально. В связи с этим их депортируют, рассказали в Telegram-канале «Русская Община Екатеринбург».

Напомним, с начала 2024 года судебные приставы отправили на родину 636 мигрантов, которые незаконно пересекли границу.

За минувшую неделю общее количество нарушителей — 184 человека. Ими являются граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Мигранты#Березовский#Судебные приставы#Депортация#Правоохранительные органы#Нелегалы#Нарушители#Екатеринбург
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