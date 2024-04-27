Сотрудники полиции задержали 11 мигрантов-нелегалов в Березовском

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Всего правоохранители проверили 98 человек. 11 из них находились на территории страны нелегально. В связи с этим их депортируют, рассказали в Telegram-канале «Русская Община Екатеринбург».
Напомним, с начала 2024 года судебные приставы отправили на родину 636 мигрантов, которые незаконно пересекли границу.
За минувшую неделю общее количество нарушителей — 184 человека. Ими являются граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, рассказали в пресс-службе региональной полиции.