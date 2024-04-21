Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат

Эксперты утверждают, что многих мигрантов задело отношение к ним, рейды силовиков, вероятность депортации. К тому же за свою работу они стали меньше получать — все из-за курса рубля к доллару. Мигранты стали терять часть зарплаты из-за конвертаций.