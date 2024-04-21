Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Уезжают они после участившихся рейдов силовиков после трагедии в «Крокусе». Специалисты предрекают, что социальные и коммерческие объекты в Екатеринбурге скоро столкнутся с серьезным дефицитом кадров.
Эксперты утверждают, что многих мигрантов задело отношение к ним, рейды силовиков, вероятность депортации. К тому же за свою работу они стали меньше получать — все из-за курса рубля к доллару. Мигранты стали терять часть зарплаты из-за конвертаций.
Такая проблема наблюдается не только в Свердловской области, но и в стране в целом.
Напомним, что недавно в Екатеринбурге полиция устроила облаву на мигрантов в Железнодорожном районе.