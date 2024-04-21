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Updated Сегодня, 06:19

Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат

Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат

21 апреля 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты, работающие на стройках, стали массово бежать из Екатеринбурга. Сами они называют две причины — низкие зарплаты и гонения со стороны силовиков.

Уезжают они после участившихся рейдов силовиков после трагедии в «Крокусе». Специалисты предрекают, что социальные и коммерческие объекты в Екатеринбурге скоро столкнутся с серьезным дефицитом кадров.

Эксперты утверждают, что многих мигрантов задело отношение к ним, рейды силовиков, вероятность депортации. К тому же за свою работу они стали меньше получать — все из-за курса рубля к доллару. Мигранты стали терять часть зарплаты из-за конвертаций.

Такая проблема наблюдается не только в Свердловской области, но и в стране в целом.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге полиция устроила облаву на мигрантов в Железнодорожном районе.

Мигранты массово бегут из Екатеринбурга на Родину
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Зарплата#Мигранты#Силовики#Социальные объекты#Рейды#Курс рубля#Страна#Екатеринбург#Дефицит кадров
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