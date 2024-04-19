В Екатеринбурге полиция устроила облаву на мигрантов в Железнодорожном районе

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В четверг, 18 апреля, екатеринбургские силовики проверяли места обитания трудовых мигрантов в Железнодорожном районе города, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Екатеринбурга.
Всего сотрудники правоохранительных органов проверили документы у 68 человек и составили 51 протокол об административном правонарушении. Выяснилось, что четыре человека не имели права находиться на территории Российской Федерации. Решается вопрос об их депортации за пределы России.
В ведомстве добавили, что подобные рейды будут проходить в городе регулярно. Так, в ходе предыдущей облавы на «Таганском ряду» силовики проверили 370 человек. При виде силовиков многие выходцы из стран ближнего зарубежья бросились врассыпную.