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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Железнодорожном районе Екатеринбурга прошла облава на мигрантов

В Екатеринбурге полиция устроила облаву на мигрантов в Железнодорожном районе

19 апреля 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney

В Железнодорожном районе Екатеринбурга прошла облава на мигрантов

68 человек были проверены в ходе полицейского рейда по выявлению незаконных мигрантов в Екатеринбурге. Четверо находились на территории уральской столицы незаконно.

В четверг, 18 апреля, екатеринбургские силовики проверяли места обитания трудовых мигрантов в Железнодорожном районе города, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Екатеринбурга.

Всего сотрудники правоохранительных органов проверили документы у 68 человек и составили 51 протокол об административном правонарушении. Выяснилось, что четыре человека не имели права находиться на территории Российской Федерации. Решается вопрос об их депортации за пределы России.

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В ведомстве добавили, что подобные рейды будут проходить в городе регулярно. Так, в ходе предыдущей облавы на «Таганском ряду» силовики проверили 370 человек. При виде силовиков многие выходцы из стран ближнего зарубежья бросились врассыпную.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Полиция#Документы#Депортация#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Проверки
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